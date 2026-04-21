Шахраї масово списують по 99 євро з банківських рахунків у Німеччині

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
21 квітня 2026, 18:47

Шахраї масово списують по 99 євро з банківських рахунків у Німеччині

Кіберзлочинці знайшли спосіб непомітно викрадати гроші з банківських рахунків німецьких громадян, використовуючи вразливості європейської системи автоматичних платежів. Гроші списуються на користь фіктивних компаній без жодного підтвердження від власника рахунку. Про це повідомляє Bild.

Кіберзлочинці знайшли спосіб непомітно викрадати гроші з банківських рахунків німецьких громадян, використовуючи вразливості європейської системи автоматичних платежів.

Механізм крадіжки через пряме дебетування

В інтернеті дедалі частіше з'являються скарги від користувачів, з балансів яких несподівано зникає рівно 99 євро. Отримувачами коштів виступають невідомі фірми, зареєстровані в Болгарії, зокрема «Lunero EOOD» та «Lenoxal Limited EOOD».

Зловмисники експлуатують механізм прямого дебетування — функцію, яка дозволяє компаніям автоматично знімати гроші з рахунку клієнта для оплати регулярних послуг чи підписок. Головна проблема полягає в тому, що під час таких операцій банки часто не перевіряють, чи справді клієнт надавав дійсний дозвіл на списання коштів. Шахраям достатньо знати лише номер рахунку (IBAN) та ім'я жертви. Ці дані вони зазвичай отримують через глобальні витоки інформації або купують на тіньових форумах у даркнеті.

Розрахунок на неуважність та алгоритм повернення коштів

Ця схема не є новою для ринку. Схожий інцидент стався у лютому, коли гроші масово списувалися на користь організації під назвою «Megatipp Emergency Call Services». Злочинці навмисно обирають суми на кшталт 99 євро, сподіваючись, що такий платіж загубиться серед щоденних побутових витрат і не приверне миттєвої уваги власника.

Проте захистити свої фінанси та повернути вкрадене цілком реально. Експерти радять ретельно перевіряти банківські виписки. Якщо клієнт виявив невідоме списання, він повинен звернутися до свого банку з вимогою скасувати транзакцію. За стандартними правилами, оскаржити авторизований платіж можна протягом 8 тижнів. Однак у випадку незаконного списання без згоди клієнта цей термін законодавчо подовжено до 13 місяців. Більше того, для самих шахраїв такий крок обертається фінансовими збитками: за кожне примусове повернення коштів банк стягує з них додаткову штрафну комісію.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами