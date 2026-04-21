Шахраї масово списують по 99 євро з банківських рахунків у Німеччині

Кіберзлочинці знайшли спосіб непомітно викрадати гроші з банківських рахунків німецьких громадян, використовуючи вразливості європейської системи автоматичних платежів. Гроші списуються на користь фіктивних компаній без жодного підтвердження від власника рахунку. Про це повідомляє Bild.

Механізм крадіжки через пряме дебетування

В інтернеті дедалі частіше з'являються скарги від користувачів, з балансів яких несподівано зникає рівно 99 євро. Отримувачами коштів виступають невідомі фірми, зареєстровані в Болгарії, зокрема «Lunero EOOD» та «Lenoxal Limited EOOD».

Зловмисники експлуатують механізм прямого дебетування — функцію, яка дозволяє компаніям автоматично знімати гроші з рахунку клієнта для оплати регулярних послуг чи підписок. Головна проблема полягає в тому, що під час таких операцій банки часто не перевіряють, чи справді клієнт надавав дійсний дозвіл на списання коштів. Шахраям достатньо знати лише номер рахунку (IBAN) та ім'я жертви. Ці дані вони зазвичай отримують через глобальні витоки інформації або купують на тіньових форумах у даркнеті.

Розрахунок на неуважність та алгоритм повернення коштів

Ця схема не є новою для ринку. Схожий інцидент стався у лютому, коли гроші масово списувалися на користь організації під назвою «Megatipp Emergency Call Services». Злочинці навмисно обирають суми на кшталт 99 євро, сподіваючись, що такий платіж загубиться серед щоденних побутових витрат і не приверне миттєвої уваги власника.

Проте захистити свої фінанси та повернути вкрадене цілком реально. Експерти радять ретельно перевіряти банківські виписки. Якщо клієнт виявив невідоме списання, він повинен звернутися до свого банку з вимогою скасувати транзакцію. За стандартними правилами, оскаржити авторизований платіж можна протягом 8 тижнів. Однак у випадку незаконного списання без згоди клієнта цей термін законодавчо подовжено до 13 місяців. Більше того, для самих шахраїв такий крок обертається фінансовими збитками: за кожне примусове повернення коштів банк стягує з них додаткову штрафну комісію.