Долар та євро різко впали на міжбанку у вівторок

Долар та євро подешевшали на 30−40 копійок на міжбанку у вівторок, 21 квітня. Про це свідчать дані торгів.
21 квітня 2026, 17:38
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 21 квітня
|
Закриття 21 квітня
|
Зміни
|
44,19/44,22
|
43,90/43,93
|
29/29
|
52,04/52,06
|
51,67/51,68
|
37/38
Офіційний курс: долар — 44,10 грн, євро — 51,89 грн.
Середній курс у банках: 43,85−44,35 грн/долар, 51,58−52,25 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 43,75−43,90, євро — 51,60−51,85 грн.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 28 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі