Золото дешевшає на тлі зміцнення долара та геополітичної невизначеності

У вівторок, 21 квітня, ціни на золото продемонстрували зниження. Головними факторами тиску стали зміцнення американського долара та обережність інвесторів, які стежать за підготовкою до переговорів США та Ірану, а також готуються до слухань у Сенаті щодо кандидатури нового члена ФРС. Про це повідомляє Reuters.

Ринкові показники

Станом на 13:45 спотове золото впало на 0,7% до $4 785,56 за тройську унцію. Ф'ючерси на золото з поставкою у червні впали на 0,5% до $4 804,70.

Інші метали:

Срібло подешевшало на 1,2% до $78,94 за тройську унцію.

Платина втратила 1,0% ($2 068,32).

Паладій зріс на 0,3% до $1 555,41.

Чому ціни йдуть донизу?

Дорогий долар — американська валюта зміцнилася, що традиційно робить золото (номіноване в доларах) дорожчим для власників інших валют, обмежуючи попит.

Нафтовий фактор — зниження цін на нафту (на тлі очікувань миру) дещо послабило інфляційні страхи. Оскільки золото часто використовують як захист від інфляції, падіння вартості енергоносіїв зменшує його привабливість.

Блокада Ормузу — попри надії на дипломатію, Ормузька протока залишається перекритою. Як зазначають аналітики ActivTrades, ця невизначеність підтримує інфляційні ризики в довгостроковій перспективі, що змушує інвесторів обирати долар як «безпечну гавань» замість безвідсоткового золота.

Читайте також: Золото впало на 25%: чому світові центробанки перестали його скуповувати

Політичний контекст

Напруга між Тегераном та Вашингтоном залишається високою. МЗС Ірану сьогодні засудило захоплення свого торгового судна Touska і вимагає його негайного звільнення, що ставить під загрозу участь іранської делегації у перемовинах у Пакистані.

Паралельно з цим ринок чекає на виступ Кевіна Ворша, кандидата до Ради керуючих ФРС США. У своїх підготовлених зауваженнях він наголосив на «суворій незалежності» монетарної політики. Його позиція щодо відсоткових ставок може суттєво вплинути на золото, оскільки високі ставки роблять метал менш вигідним активом.