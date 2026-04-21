Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВхідРеєстрація
21 квітня 2026, 16:08

Золото дешевшає на тлі зміцнення долара та геополітичної невизначеності

У вівторок, 21 квітня, ціни на золото продемонстрували зниження. Головними факторами тиску стали зміцнення американського долара та обережність інвесторів, які стежать за підготовкою до переговорів США та Ірану, а також готуються до слухань у Сенаті щодо кандидатури нового члена ФРС. Про це повідомляє Reuters.

Фото: НБУ

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Ринкові показники

Станом на 13:45 спотове золото впало на 0,7% до $4 785,56 за тройську унцію. Ф'ючерси на золото з поставкою у червні впали на 0,5% до $4 804,70.

Інші метали:

  • Срібло подешевшало на 1,2% до $78,94 за тройську унцію.
  • Платина втратила 1,0% ($2 068,32).
  • Паладій зріс на 0,3% до $1 555,41.

Чому ціни йдуть донизу?

Дорогий долар — американська валюта зміцнилася, що традиційно робить золото (номіноване в доларах) дорожчим для власників інших валют, обмежуючи попит.

Нафтовий фактор — зниження цін на нафту (на тлі очікувань миру) дещо послабило інфляційні страхи. Оскільки золото часто використовують як захист від інфляції, падіння вартості енергоносіїв зменшує його привабливість.

Блокада Ормузу — попри надії на дипломатію, Ормузька протока залишається перекритою. Як зазначають аналітики ActivTrades, ця невизначеність підтримує інфляційні ризики в довгостроковій перспективі, що змушує інвесторів обирати долар як «безпечну гавань» замість безвідсоткового золота.

Читайте також: Золото впало на 25%: чому світові центробанки перестали його скуповувати

Політичний контекст

Напруга між Тегераном та Вашингтоном залишається високою. МЗС Ірану сьогодні засудило захоплення свого торгового судна Touska і вимагає його негайного звільнення, що ставить під загрозу участь іранської делегації у перемовинах у Пакистані.

Паралельно з цим ринок чекає на виступ Кевіна Ворша, кандидата до Ради керуючих ФРС США. У своїх підготовлених зауваженнях він наголосив на «суворій незалежності» монетарної політики. Його позиція щодо відсоткових ставок може суттєво вплинути на золото, оскільки високі ставки роблять метал менш вигідним активом.

InvestMarket від «Мінфін» — онлайн-навігатор на ринку інвестицій. Порівнюйте умови та обирайте проєкти для інвестування

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Lesya31 и 15 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами