Загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету за січень-березень 2026 року становить 916,4 млрд грн, що на 60,4 млрд грн, або на 7,1% більше ніж за аналогічний період минулоріч. У березні видатки становили 369,1 млрд грн. Про це повідомляє преслсужба Міністерства фінансів України з посиланням на дані Державної казначейської служби.
Видатки загального фонду держбюджету за І квартал зросли до 916,4 млрд грн
Оборона — пріоритет № 1
Видатки загального фонду державного бюджету на безпеку і оборону за січень — березень 2026 року становили 570,9 млрд грн, або 62,3% від усіх видатків загального фонду.
На що витрачали гроші
У структурі видатків за економічною класифікацією найбільше спрямовано:
408,4 млрд грн — на оплату праці працівникам бюджетної сфери з нарахуваннями (зокрема, у березні - 148 млрд грн) або 44,6% від загального обсягу видатків, витрачених за січень — березень 2026 року (у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 58,9 млрд грн, або на 16,9%);
169,5 млрд грн — на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) (у березні - 63 млрд грн) або 18,5% від загального обсягу видатків, що на 10,6 млрд грн або на 6,7% більше ніж за аналогічний період минулого року. Кошти були спрямовані, зокрема, на:
- трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;
- соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини;
- виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;
108,6 млрд грн — на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (у березні - 69,9 млрд грн) або 11,9% від загального обсягу видатків. Кошти були спрямовані, зокрема, на:
- придбання товарів для задоволення потреб Збройних Сил України;
- забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру;
98,3 млрд грн — на оплату використання товарів і послуг (у березні - 47,8 млрд грн) або 10,7% від загального обсягу видатків. Кошти були спрямовані, зокрема, на:
- підтримку Збройних Сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг;
- перерахування Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;
65 млрд грн — на обслуговування державного боргу (у березні - 15,6 млрд грн) або 7,1% від загального обсягу (за аналогічний період минулого року зросли на 6,5 млрд грн, або на 11,2%);
54,9 млрд грн — на трансферти місцевим бюджетам (у березні -18,7 млрд грн) або 6% від загального обсягу (за аналогічний періоду минулого року зросли на 16,3 млрд грн, або на 42,2%).
Нагадаємо, за січень-березень 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло 734,6 млрд гривень.
