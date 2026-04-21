21 квітня 2026, 15:24

Видатки загального фонду держбюджету за І квартал зросли до 916,4 млрд грн

Загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету за січень-березень 2026 року становить 916,4 млрд грн, що на 60,4 млрд грн, або на 7,1% більше ніж за аналогічний період минулоріч. У березні видатки становили 369,1 млрд грн. Про це повідомляє преслсужба Міністерства фінансів України з посиланням на дані Державної казначейської служби.

Оборона — пріоритет № 1

Видатки загального фонду державного бюджету на безпеку і оборону за січень — березень 2026 року становили 570,9 млрд грн, або 62,3% від усіх видатків загального фонду.

На що витрачали гроші

У структурі видатків за економічною класифікацією найбільше спрямовано:

408,4 млрд грн — на оплату праці працівникам бюджетної сфери з нарахуваннями (зокрема, у березні - 148 млрд грн) або 44,6% від загального обсягу видатків, витрачених за січень — березень 2026 року (у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 58,9 млрд грн, або на 16,9%);
169,5 млрд грн — на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) (у березні - 63 млрд грн) або 18,5% від загального обсягу видатків, що на 10,6 млрд грн або на 6,7% більше ніж за аналогічний період минулого року. Кошти були спрямовані, зокрема, на:

  • трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;
  • соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини;
  • виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

108,6 млрд грн — на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (у березні - 69,9 млрд грн) або 11,9% від загального обсягу видатків. Кошти були спрямовані, зокрема, на:

  • придбання товарів для задоволення потреб Збройних Сил України;
  • забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру;

98,3 млрд грн — на оплату використання товарів і послуг (у березні - 47,8 млрд грн) або 10,7% від загального обсягу видатків. Кошти були спрямовані, зокрема, на:

  • підтримку Збройних Сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг;
  • перерахування Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

65 млрд грн — на обслуговування державного боргу (у березні - 15,6 млрд грн) або 7,1% від загального обсягу (за аналогічний період минулого року зросли на 6,5 млрд грн, або на 11,2%);
54,9 млрд грн — на трансферти місцевим бюджетам (у березні -18,7 млрд грн) або 6% від загального обсягу (за аналогічний періоду минулого року зросли на 16,3 млрд грн, або на 42,2%).

Нагадаємо, за січень-березень 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло 734,6 млрд гривень.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
