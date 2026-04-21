У вівторок, 21 квітня, на українських заправках продовжується поступове зниження цін. Найбільшу динаміку знову демонструє дизельне пальне, тоді як вартість бензинів змінюється менш активно. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
21 квітня 2026, 15:06
Ціни на пальне 21 квітня: дизель та бензин дешевшають
Динаміка цін на пальне
- Дизельне пальне подешевшало найбільше. Середня ціна дизеля на АЗС впала на 1,20 грн і тепер становить 88,72 грн/л.
- Бензин А-95 преміум подешевшав на 17 копійок, зупинившись на позначці 76,33 грн/л.
- Бензин А-95 в середньому подешевшав на 13 копійок до рівня 72,58 грн/л.
- Автогаз демонструє мінімальне зниження на 4 копійки, середня вартість наразі становить 48,95 грн/л.
- Бензин А-92 майже не змінився в ціні — символічне просідання лише на 1 копійку до 67,31 грн/л.
Ціни АЗС на пальне та автогаз
Джерело: Мінфін
