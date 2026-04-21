21 квітня 2026, 13:55

Німецький автопром масово переходить на виробництво зброї

Німеччина розпочала масштабну трансформацію своєї промисловості, переорієнтовуючи недіючі автомобільні заводи та працівників на виробництво озброєння для європейського ринку. Зміна курсу відбувається на тлі найтривалішої економічної стагнації країни з часів Другої світової війни, падіння світового попиту та жорсткої конкуренції з Китаєм. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Криза традиційного автопрому

За урядовими даними, німецький виробничий сектор щомісяця втрачає близько 15 000 робочих місць, зокрема у колись домінантній автомобільній галузі. Світовий спад сильно вдарив по лідерах ринку: за підсумками 2025 року прибуток Mercedes-Benz обвалився на 49%, а Volkswagen втратив 44% прибутку та анонсував скорочення 50 000 працівників у Німеччині до 2030 року. Операційний прибуток компанії Porsche за аналогічний період впав на 98% порівняно з 2024 роком.

Сьогодні промисловість продовжує генерувати 20% економічного виробництва країни, тоді як сфера послуг займає 70% (до п'ятої частини якої також напряму залежить від промислових гігантів). Щоб компенсувати ці втрати на тлі побоювань щодо російської експансії та послаблення американських безпекових гарантій, уряд позиціонує країну як майбутню основу оборонної промисловості континенту.

Мільярдні інвестиції та нові гравці ринку

Завдяки змінам у нормативній базі Німеччини та ЄС, а також державним програмам, компаніям вдалося розблокувати майже один трильйон євро (близько $1,2 трлн) фінансування на оборонні потреби. Згідно зі статистикою, наразі майже 90% усього європейського венчурного капіталу (інвестицій у технологічні стартапи) в оборонному секторі йде саме німецьким компаніям.

Автомобільні підприємства активно шукають своє місце у новій реальності. Наприклад, один зі світових лідерів з виробництва автокомпонентів Schaeffler (який має 100 000 працівників та 100 заводів, зокрема вісім у США) створив оборонний підрозділ. Компанія вже виробляє двигуни для дронів, бортові системи для бронетехніки та деталі для військової авіації. Генеральний директор Клаус Розенфельд очікує, що на цей напрям припадатиме 10% від загального обороту компанії, який нині становить 24 млрд євро ($28 млрд). Водночас концерн Volkswagen наразі веде переговори з ізраїльськими підприємствами, щоб до 2027 року розпочати виробництво компонентів для системи протиракетної оборони Iron Dome («Залізний купол»). Разом з тим планується, що ракети-перехоплювачі Patriot також почнуть виготовляти в Німеччині для задоволення різкого зростання попиту, а багато компаній вже запровадили треті зміни на лініях для безперервного випуску зброї та боєприпасів для України.

Швидке масштабування замість звільнень

Урядова стратегія полягає не в порятунку старої моделі економіки, а в її повноцінній заміні. За словами міністра економіки Катеріни Райхе, перепрофілювання наявних виробничих площ значно полегшує процес масштабування. Для цього головна асоціація оборонної промисловості (BDSV) за державного фінансування запустила платформу для об'єднання традиційних оборонних підрядників із виробниками з інших сфер. Очільник асоціації Ганс Крістоф Ацподієн зазначає, що це дозволяє зняти навантаження зі старих ланцюгів постачання.

Як пояснює керівник компанії Deutz (162-річного розробника двигунів внутрішнього згоряння) Себастьян К. Шульте, підприємства з жорстко конкурентного авторинку здатні нарощувати виробництво набагато швидше за традиційні оборонні концерни, які витрачають на це роки. Для порівняння, американський гігант Lockheed Martin наразі випускає лише близько 620 ракет-перехоплювачів Patriot на рік. Перехід на військові рейки дозволив Deutz оперативно налагодити постачання генераторних двигунів для систем Patriot у Саудівській Аравії, а також для безпілотників і бронемашин. Завдяки цьому компанія торік збільшила дохід на 15% та уникнула масових скорочень персоналу.

Відновлення економіки через військовий бюджет

Бум оборонної промисловості вже почав давати результати на макроекономічному рівні. За даними нещодавнього спільного дослідження консалтингових компаній EY-Parthenon та DekaBank, збільшення оборонних витрат країн європейського НАТО до 3,5% від ВВП згенерує бюджет у близько 770 млрд євро щорічно. На Німеччину припадатиме майже 15% цієї суми — близько 32 млрд євро інвестицій на рік. Експерти прогнозують, що такий сплеск державних замовлень дозволить створити до 360 000 нових промислових робочих місць, збільшивши загальний ВВП країни на 0,7% до 2029 року. Паралельно з цим німецький оборонний гігант Rheinmetall уже звітує про рекордні показники: за підсумками 2025 року компанія наростила продажі на 29% (до майже 10 млрд євро), а її портфель замовлень перевищив історичну позначку в 63 млрд євро, що змусило підприємство розширювати штат на понад 8 000 нових співробітників.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Exba
Exba
21 квітня 2026, 14:00
#
Пушки вместо масла
+
0
Lesya31
Lesya31
21 квітня 2026, 16:27
#
Німці не награлись у війнушки (((
а страждаємо як завжди ми.
сторінку переглядає Lesya31 и 5 незареєстрованих відвідувачів.
