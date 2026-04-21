Первинний ринок нерухомості перемагає вторинку в боротьбі за банківське фінансування

Банківський сектор профінансував 701 угоду з купівлі житла у лютому, загальний обсяг яких сягнув 1,4 мільярда гривень. Головним драйвером ринку стала нерухомість від забудовників, тоді як левова частка попиту традиційно сконцентрована в столичному регіоні. Про це свідчать результати регулярного Опитування банків про іпотечне кредитування від Національного банку України.

Розподіл між новобудовами та вторинним ринком

Громадяни частіше залучали кошти для інвестування в первинний ринок нерухомості. На придбання об'єктів від девелоперів фінустанови видали 386 позик загальною сумою 767 млн грн. Із цього обсягу 152 кредити (на суму 280 млн грн) були оформлені безпосередньо під заставу майнових прав на майбутнє житло, яке ще перебуває на стадії будівництва.

Вторинний ринок — тобто готові квартири та будинки від поточних власників — продемонстрував дещо нижчі показники: за звітний період було підписано 315 договорів на суму 628 млн грн.

Вартість запозичень та якість портфеля

Відсоткові ставки залишаються диференційованими залежно від типу нерухомості. Середньозважена ефективна ставка (яка відображає реальну вартість кредиту з урахуванням усіх супутніх комісій та платежів) для угод на первинному ринку становить 8,25% річних. Для готового житла на вторинному ринку вартість кредитування є вищою і досягає 9,46%.

Регулятор також відзначає здорову ситуацію з поверненням боргів: частка непрацюючих кредитів (прострочених позик, які не обслуговуються) у загальному іпотечному портфелі утримується на низькому рівні та складає лише 13%.

Регіональні лідери та активність фінустанов

Географія іпотечного кредитування залишається стабільною — абсолютним лідером є Київщина. На Київську область припадає 34% від усіх виданих обсягів: тут було укладено 225 договорів на 473 млн грн. Сама столиця посідає друге місце з показником 145 позик на 319 млн грн.

До п'ятірки найактивніших регіонів також увійшли:

Львівська область — 46 договорів (на 95 млн грн);

Волинська область — 36 договорів (на 59 млн грн);

Вінницька область — 29 договорів (на 54 млн грн).

У межах останнього опитування свої дані надали 38 банків, які сукупно акумулюють понад 95% усього валового іпотечного портфеля країни. При цьому про фактичну видачу нових позик відзвітували 16 фінансових установ.

Паралельно Рада з фінансової стабільності затвердила Стратегію з розвитку іпотечного кредитування, яка покликана запровадити дієві ринкові механізми для системного підвищення доступності житла.

Профіль позичальників та вектор держпрограм

Основою кредитного попиту в Україні продовжують залишатися державні пільгові ініціативи. За даними профільної компанії «Укрфінжитло», левову частку всіх субсидованих кредитів (майже половину від загального обсягу) сьогодні оформлюють військовослужбовці та працівники правоохоронних органів. Середній вік українського позичальника наразі становить 35 років. Водночас держава цілеспрямовано намагається стимулювати саме будівельну галузь: якщо у 2023 році частка угод на стадії будівництва в межах держпрограм становила менш як 2%, то зараз цей показник системно збільшується, що підтверджується і поточною макростатистикою НБУ щодо активного кредитування майнових прав.