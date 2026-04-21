Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВхідРеєстрація
21 квітня 2026, 12:21

Первинний ринок нерухомості перемагає вторинку в боротьбі за банківське фінансування

Банківський сектор профінансував 701 угоду з купівлі житла у лютому, загальний обсяг яких сягнув 1,4 мільярда гривень. Головним драйвером ринку стала нерухомість від забудовників, тоді як левова частка попиту традиційно сконцентрована в столичному регіоні. Про це свідчать результати регулярного Опитування банків про іпотечне кредитування від Національного банку України.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Розподіл між новобудовами та вторинним ринком

Громадяни частіше залучали кошти для інвестування в первинний ринок нерухомості. На придбання об'єктів від девелоперів фінустанови видали 386 позик загальною сумою 767 млн грн. Із цього обсягу 152 кредити (на суму 280 млн грн) були оформлені безпосередньо під заставу майнових прав на майбутнє житло, яке ще перебуває на стадії будівництва.

Вторинний ринок — тобто готові квартири та будинки від поточних власників — продемонстрував дещо нижчі показники: за звітний період було підписано 315 договорів на суму 628 млн грн.

Вартість запозичень та якість портфеля

Відсоткові ставки залишаються диференційованими залежно від типу нерухомості. Середньозважена ефективна ставка (яка відображає реальну вартість кредиту з урахуванням усіх супутніх комісій та платежів) для угод на первинному ринку становить 8,25% річних. Для готового житла на вторинному ринку вартість кредитування є вищою і досягає 9,46%.

Регулятор також відзначає здорову ситуацію з поверненням боргів: частка непрацюючих кредитів (прострочених позик, які не обслуговуються) у загальному іпотечному портфелі утримується на низькому рівні та складає лише 13%.

Регіональні лідери та активність фінустанов

Географія іпотечного кредитування залишається стабільною — абсолютним лідером є Київщина. На Київську область припадає 34% від усіх виданих обсягів: тут було укладено 225 договорів на 473 млн грн. Сама столиця посідає друге місце з показником 145 позик на 319 млн грн.

До п'ятірки найактивніших регіонів також увійшли:

  • Львівська область — 46 договорів (на 95 млн грн);
  • Волинська область — 36 договорів (на 59 млн грн);
  • Вінницька область — 29 договорів (на 54 млн грн).

У межах останнього опитування свої дані надали 38 банків, які сукупно акумулюють понад 95% усього валового іпотечного портфеля країни. При цьому про фактичну видачу нових позик відзвітували 16 фінансових установ.

Паралельно Рада з фінансової стабільності затвердила Стратегію з розвитку іпотечного кредитування, яка покликана запровадити дієві ринкові механізми для системного підвищення доступності житла.

Профіль позичальників та вектор держпрограм

Основою кредитного попиту в Україні продовжують залишатися державні пільгові ініціативи. За даними профільної компанії «Укрфінжитло», левову частку всіх субсидованих кредитів (майже половину від загального обсягу) сьогодні оформлюють військовослужбовці та працівники правоохоронних органів. Середній вік українського позичальника наразі становить 35 років. Водночас держава цілеспрямовано намагається стимулювати саме будівельну галузь: якщо у 2023 році частка угод на стадії будівництва в межах держпрограм становила менш як 2%, то зараз цей показник системно збільшується, що підтверджується і поточною макростатистикою НБУ щодо активного кредитування майнових прав.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами