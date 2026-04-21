Інвестори вивели з Aave понад $8,6 млрд після зламу Kelp DAO, Strategy інвестувала $2,5 млрд у біткоїн: що нового

Рекордний приплив капіталу: криптофонди залучили $1,4 млрд за тиждень на тлі зростання біткоїна

Криптовалютний ринок демонструє потужне відновлення. За тиждень з 13 по 17 квітня інвестиційні продукти на базі цифрових активів залучили $1,4 млрд. Згідно зі звітом CoinShares, це найкращий тижневий показник з січня та третій поспіль тиждень зростання. Загальний обсяг активів під управлінням (AUM) досяг відмітки $155 млрд.

Перша криптовалюта подолала психологічний рівень у $76 000, що стало сигналом для завершення двомісячного затишшя. Наразі курс тримається в районі $76 160. На частку BTC припало понад $1,1 млрд інвестицій за тиждень.

Попри те, що березнева інфляція у США склала 3,3%, інвестори сфокусувалися на базовому індексі (2,6%) та новинах про міжнародні переговори, що додало ринку впевненості.

Найбільший обсяг інвестицій традиційно припав на біткоїн — $1,116 млрд. Від початку року приплив коштів у цей актив досяг $3,1 млрд. Водночас у фонди, орієнтовані на зниження ціни BTC, надійшло лише $1,4 млн.

Позитивну динаміку продемонстрував і Ethereum — притік у $328 млн став найвищим показником від початку року.

Натомість в інших альткоїнах зафіксовано відтік коштів: інструменти на базі Solana втратили $2,3 млн, а XRP — $56 млн.

У регіональному розрізі найбільший приплив зафіксували у США — $1,5 млрд. У Німеччині інвестори вклали ще $28 млн. Водночас Швейцарія стала винятком: там зафіксовано відтік $138 млн — найбільший із листопада минулого року.

Strategy інвестувала $2,5 млрд у біткоїн, BitMine наростила портфель Ethereum

Компанія Strategy (раніше MicroStrategy) за період із 13 по 19 квітня 2026 року придбала 34 164 BTC на суму близько $2,54 млрд. Середня ціна купівлі становила приблизно $74 395 за монету з урахуванням витрат.

Після угоди загальний обсяг Bitcoin на балансі компанії зріс до 815 061 BTC. Сукупні витрати на формування криптопортфеля оцінюються у $61,56 млрд, а середня ціна купівлі — близько $75 527 за монету.

Фінансування нової покупки Strategy забезпечила через продаж акцій у межах ATM-програми. За тиждень компанія реалізувала 21,79 млн акцій STRC, залучивши близько $2,18 млрд. Додатково було продано 2,165 млн акцій MSTR, що принесло ще $366 млн. Загальна сума залучених коштів майже повністю співпала з обсягом інвестицій у біткоїн.

Водночас про активне нарощування крипторезервів повідомила й компанія BitMine. Вона придбала 101 627 ETH, які на момент оцінюються більш ніж у $235 млн.

Як зазначив голова компанії Том Лі, це найвищі темпи закупівель із середини грудня 2025 року. За його словами, компанія активно накопичує Ethereum протягом останніх чотирьох тижнів і розраховує на завершення поточного спаду на ринку.

Станом на 19 квітня 2026 року BitMine володіє 4 976 485 ETH при ринковій ціні близько $2301 за монету.

Інвестори вивели з Aave понад $8,6 млрд після зламу Kelp DAO

Після зламу протоколу Kelp DAO інвестори масово вивели кошти з платформи криптокредитування Aave. За два дні загальний обсяг заблокованої вартості (TVL) сервісу скоротився з $26,3 млрд до $17,7 млрд, свідчать дані DefiLlama.

На цьому тлі токен AAVE подешевшав більш ніж на 15% — до $91. Ринкова капіталізація активу знизилася з $1,8 млрд до $1,3 млрд.

У версії Aave v3 пули для стейблкоїнів USDT і USDC виявилися повністю вичерпаними. Наразі заблоковано активів на $5,1 млрд — їхнє виведення можливе лише після надходження нової ліквідності або погашення позик.

Причиною обвалу став злам Kelp DAO, який стався 18 квітня. Хакери вивели 116 500 rsETH на суму близько $293 млн із кросчейн-моста, побудованого на базі LayerZero.

Надалі зловмисники використали викрадені токени як заставу в Aave v3, отримавши під них Wrapped Ether. Безпосередньо на платформі вони позичили близько $196 млн, а загальний обсяг їхніх позицій у DeFi-протоколах, зокрема Compound та Euler, досяг приблизно $236 млн.

За оцінками аналітиків Lookonchain, інцидент призвів до дефіциту коштів на рівні близько $195 млн, які фактично втрачено.

Засновник Curve Finance Михайло Єгоров зазначив, що Aave та інші платформи опинилися з проблемними заставами і неповерненими боргами на сотні мільйонів доларів. За його словами, значна частина забезпечення у вигляді rsETH є неліквідною, що ускладнює виведення коштів.

Спочатку команда Aave заявляла, що можливий дефіцит покриє резервний фонд Umbrella, однак згодом повідомила лише про вивчення варіантів компенсації.

Arbitrum заморозила понад 30 тис. ETH у межах розслідування зламу Kelp

Рада безпеки L2-мережі Arbitrum ухвалила рішення про замороження 30 766 ETH (близько $71,2 млн), викрадених унаслідок зламу протоколу Kelp DAO.

У мережі зазначили, що застосували «надзвичайні заходи» з урахуванням рекомендацій правоохоронних органів і з метою збереження безпеки екосистеми. При цьому дії не вплинули на користувачів чи роботу застосунків.

Заморожені активи було переведено на спеціальний проміжний гаманець. Доступ до коштів із початкової адреси заблоковано — подальше управління ними здійснюватиме керівництво проєкту.

Очікується, що активи повернуть законним власникам після завершення відповідних процедур і узгодження.