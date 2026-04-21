Автоматичне стягнення боргів: Рада об'єднала бази банків, нотаріусів та МВС

ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
21 квітня 2026, 11:27

Автоматичне стягнення боргів: Рада об'єднала бази банків, нотаріусів та МВС

Верховна Рада ухвалила новий закон, який докорінно змінює механізм примусового стягнення заборгованостей завдяки повноцінному запуску державної автоматизованої системи. Тепер усі обмеження щодо розпорядження майном активуватимуться миттєво після того, як особа потрапить до Єдиного реєстру боржників. Про це повідомляє LIGA.net.

Верховна Рада ухвалила новий закон, який докорінно змінює механізм примусового стягнення заборгованостей завдяки повноцінному запуску державної автоматизованої системи.

Проблема неефективності старих правил

До прийняття нового законодавства значна частка фінансових зобов'язань фактично залишалася непогашеною. За словами Оксани Жданової, керуючої партнерки адвокатського об'єднання «Алєксана», близько 60% виконавчих проваджень в Україні завершувалися без жодного результату.

Автоматичне блокування угод

Закон № 14005, за який парламентарі проголосували 7 квітня, впроваджує жорсткіший та оперативніший контроль. Після появи запису в реєстрі боржник повністю втрачає можливість продавати, дарувати чи переоформлювати своє майно на інших осіб. Ця заборона діятиме аж до моменту повного розрахунку з кредиторами.

Будь-яка спроба укласти майнову угоду перевірятиметься в режимі реального часу, оскільки Єдиний реєстр боржників тепер синхронізовано з базами даних нотаріусів, банківських установ та Міністерства внутрішніх справ. Окремо Оксана Жданова зазначає, що в нових реаліях усі санкції та обмеження застосовуються виключно в автоматичному режимі.

Як пояснює Ігор Ясько, керуючий партнер юридичної компанії WINNER, уникнути сплати боргу шляхом швидкого перепису активів на родичів стане значно складніше, адже алгоритми системи цілеспрямовано налаштовані на миттєве блокування таких операцій до погашення мінусового балансу.

Стратегія ігнорування більше не діє

Однією з ключових новацій стала неможливість затягувати процес. Відтепер відсутність боржника на судових засіданнях або неотримання ним офіційних паперових листів не зупинятиме розгляд справи — процедура стягнення триватиме далі без його участі.

Адвокатка практики вирішення спорів (Dispute Resolution) компанії Juscutum Ксенія Межова підкреслює, що раніше неплатники мали змогу штучно «вигравати час». За новими правилами проміжок між моментом виникнення боргу та фактичним накладенням реальних санкцій, як-от арешт банківських рахунків, суттєво скоротився.

Вимоги ЄС та захист єдиного житла

Ухвалення закону № 14005 є однією з ключових вимог для отримання фінансової допомоги від Європейського Союзу в межах масштабної програми Ukraine Facility. Водночас документ запроваджує не лише жорсткі обмеження, а й механізми соціального захисту. Зокрема, закон категорично забороняє стягувати єдине житло військовослужбовців під час дії воєнного стану та протягом року після його скасування. Також арешт не може бути накладено на єдине житло будь-якого боржника, якщо сума його зобов'язань не перевищує 50 мінімальних заробітних плат (432 тисячі гривень). Крім того, передбачена оптимізація і для самих позичальників: після сплати боргу (якщо сума менша за 10 мінімальних зарплат) зняття арешту з рахунків та виключення з реєстру також відбуватиметься автоматично, без очікування паперових довідок.

Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1

Smerch747
Smerch747
21 квітня 2026, 11:40
Ухилянтам приготуватись
Новини по темі
Всі новини
