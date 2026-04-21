21 квітня 2026, 10:02

Ціни на нафту падають на тлі очікувань переговорів США та Ірану

У вівторок, 21 квітня, ціни на нафту знизилися, фактично нівелювавши вчорашнє стрімке зростання. Ринок реагує на очікування, що переговори між США та Іраном усе ж відбудуться цього тижня, що може розблокувати поставки палива з ключового регіону Близького Сходу. Про це повідомляє Reuters.

Динаміка цін

Станом на 09:00 ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на $1,04 (1,1%), до $94,44 за барель. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) з поставкою в травні впала на $1,66 (1,9%), до $87,95. Термін дії травневого контракту закінчується у вівторок, а більш активний червневий контракт знизився на $1,24 (1,4%) до $86,18.

Це падіння сталося після бурхливого понеділка, коли Brent злетіла на 5,6%, а WTI — на 6,9% через повторне закриття Іраном Ормузької протоки та захоплення США іранського вантажного судна.

Переговори в Пакистані

Інвестори зосереджені на можливому продовженні режиму припинення вогню або підписанні фінальної угоди. За даними джерел Reuters, Іран розглядає можливість участі в мирних переговорах у Пакистані, який виступає посередником у спробах зняти американську блокаду іранських портів.

Однак ситуація залишається хиткою:

  • Офіційний Тегеран заявляє, що рішення про участь ще не прийнято, а «постійні порушення перемир’я» з боку США заважають діалогу.
  • Спікер парламенту Ірану Мохаммад-Багер Галібаф наголосив, що країна не вестиме переговори під тиском погроз.

Економічні наслідки та ризики

Блокада Ормузької протоки, через яку проходить п'ята частина світового експорту нафти, вже дає про себе знати. Кувейт оголосив про форс-мажор за поставками нафти через неможливість безпечного транзиту.

Аналітики Citi попереджають, якщо блокада триватиме ще місяць, ціни можуть злетіти до $110 у другому кварталі 2026 року.

Societe Generale зазначає, що через високі ціни світовий попит на нафту вже скоротився на 3%.

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Коментарі - 1

JWT
JWT
21 квітня 2026, 10:17
Так на переговори поїхав Венс, очікувати можна тільки їх провал.
