Протягом першого кварталу 2026 року українці придбали 2 608 легкових автомобілів, ввезених з Китаю. Попит на машини китайського походження продемонстрував невелике падіння — на 5% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляє асоціація «Укравтопром».
21 квітня 2026, 9:05
Топ китайських авто в Україні: що купували у I кварталі
Цікаво, що попит на нові авто з КНР продовжує демонструвати позитивну динаміку, тоді як сегмент вживаних машин стрімко скорочується:
- Нові авто — 2230 одиниць (+3%);
- Вживані авто — 378 одиниць (-36%).
Зміна акцентів
Головним трендом першого кварталу стала зміна структури споживання. Якщо минулого року частка електромобілів серед «китайців» складала вражаючі 83%, то на початку 2026 року вона впала до 58%.
Топ-моделі нових авто з Китаю:
- BYD Leopard 3 — 216 од.;
- BYD Sea Lion 06 — 181 од.;
- VW ID.UNYX — 125 од.;
- Zeekr 001 — 120 од.;
- BYD Song Plus — 88 од.
Популярні вживані авто з КНР:
- Buick Envision — 39 од.;
- BYD Song Plus — 30 од.;
- BYD Song L — 30 од.;
- Zeekr 001 — 21 од.;
- Volvo S90 — 18 од.
Переваги оформлення полісу ОСЦПВ на «Мінфіні»
🎁 Збираємо, аналізуємо, і показуємо найвигідніші пропозиції
⏱️ Допомагаємо економити і гроші, і час
Джерело: Мінфін
