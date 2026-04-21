Топ китайських авто в Україні: що купували у I кварталі

Протягом першого кварталу 2026 року українці придбали 2 608 легкових автомобілів, ввезених з Китаю. Попит на машини китайського походження продемонстрував невелике падіння — на 5% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляє асоціація «Укравтопром».

Цікаво, що попит на нові авто з КНР продовжує демонструвати позитивну динаміку, тоді як сегмент вживаних машин стрімко скорочується:

Нові авто — 2230 одиниць (+3%);

Вживані авто — 378 одиниць (-36%).

Зміна акцентів

Головним трендом першого кварталу стала зміна структури споживання. Якщо минулого року частка електромобілів серед «китайців» складала вражаючі 83%, то на початку 2026 року вона впала до 58%.

Топ-моделі нових авто з Китаю:

BYD Leopard 3 — 216 од.;

BYD Sea Lion 06 — 181 од.;

VW ID.UNYX — 125 од.;

Zeekr 001 — 120 од.;

BYD Song Plus — 88 од.

Популярні вживані авто з КНР:

Buick Envision — 39 од.;

BYD Song Plus — 30 од.;

BYD Song L — 30 од.;

Zeekr 001 — 21 од.;

Volvo S90 — 18 од.

