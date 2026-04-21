Вже влітку водії легкових автомобілів зможуть планувати поїздку за кордон заздалегідь завдяки розширенню системи єЧерга. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
Виїзд за кордон без черг: єЧерга для легкових авто запрацює у червні
Деталі
Запуск електронної черги для легкових авто заплановано на червень 2026 року. Записатися на перетин кордону можна буде:
- через «Дію»;
- на офіційному сайті єЧерги;
- через мобільний застосунок сервісу.
Скористатися послугою зможуть як громадяни України, так і іноземці. Крім того, для всіх типів транспорту запроваджується автоматична перевірка страхового полісу «Зелена картка», що прискорить проходження контролю.
Оновлення для бізнесу
Для вантажних перевізників та автобусів система також отримає низку покращень:
- Для вантажівок впорядкують пріоритетний проїзд шляхом інтеграції з митними документами Т1 та книжками МДП.
- Авторизовані економічні оператори отримають пріоритетне право на перетин кордону.
За словами Кулеби, на сьогодні система єЧерга вже забезпечила понад 3 мільйони успішних перетинів кордону для вантажівок та автобусів. Наступний етап — розширити сервіс для приватних авто і водночас посилити функціонал для бізнесу.
«Наше завдання — зробити перетин кордону більш прогнозованим, зручним і прозорим для всіх користувачів», — заявив він.
