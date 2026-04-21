Економічна трансформація та інвестиційні бар'єри: у Києві пройде III Інвестиційний форум АПУ

Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
21 квітня 2026, 12:40

Економічна трансформація та інвестиційні бар'єри: у Києві пройде III Інвестиційний форум АПУ

Ключова подія для інвестиційного та юридичного сектору — III Інвестиційний форум Асоціації правників України (АПУ). Захід відбудеться 24 квітня 2026 року та стане майданчиком для обговорення нової моделі економічного зростання України та практичних шляхів подолання бар'єрів, що стримують капітал.

III Інвестиційний форум Асоціації правників України (АПУ)

Україна входить у фазу масштабної трансформації. Пріоритетними напрямами для інвесторів сьогодні стають енергетика, оборонна промисловість, інфраструктура та видобуток критичних мінералів. Саме ці сектори стануть основою відновлення та майбутнього зростання. Проте на шляху до реалізації масштабних проєктів бізнес часто стикається з регуляторними та безпековими викликами.

Головна ідея форуму: від бар'єрів до рішень

Форум побудований на тристоронньому діалозі:

  • Бізнес заявляє про реальні труднощі та перешкоди.

  • Юристи пропонують ефективні правові алгоритми та рішення.

  • Інвестори оцінюють можливості там, де інші вбачають лише ризики.

Чого очікувати учасникам?

1. Для власників та CEO: чітке розуміння того, як і де масштабувати бізнес в умовах складної регуляції. Реальні кейси допоможуть приймати стратегічні рішення швидше.

2. Для топменеджменту: практичні інструменти для реалізації складних проєктів та проходження бюрократичних лабіринтів без втрати часу на помилки.

3. Для інвесторів: об'єктивна картина ринку крізь призму бізнес-викликів. Можливість побачити перспективні ніші, що формуються прямо зараз.

Програма форуму включає:

Keynote. Демографія та економіка відновлення: нова реальність для інвесторів.

Сесія 1. Think tank. Економічні сценарії для України та стратегії капіталу: від стійкості до зростання

Модератор: Мар’ян Мартинюк, старший партнер MORIS

Сесія 2. Інвестиції в децентралізовану генерацію

Модератор: Олексій Фелів, керуючий партнер IMPACTA LAW

Сесія 3. Виклики та інновації в оборонній сфері: інтеграція України до європейського оборонно-промислового простору

Модератор: Юна Потьомкіна, партнерка ASTERS

Сесія 4. Minerals Deal: як надра стають частиною безпекової архітектури

Модератор: Микола Стеценко, Президент АПУ, керуючий партнер AVELLUM

Сесія 5. Інвестувати в Україну: нові фонди, великі гравці і правила гри

Модератор: Михайло Лукашенко, партнер AEQUO

Протягом усього Форуму працюватимеPresentation Space. Компанії-учасники представляють свої проєкти та рішення — найкоротший шлях до нових ділових контактів.

Деталі проведення:

Дата: 24 квітня 2026 року.

Час: 10:00 — 17:00.

Формат: змішаний — офлайн у Києві та онлайн-трансляція (Zoom).

Повна програма події доступна за посиланням.

Реєстрація учасників проходить на сайті АПУ.

Участь у заході можлива лише за умови попередньої реєстрації.

За додатковою інформацією щодо заходу, участі в якості доповідача та можливостей партнерства звертайтесь до організаторів: тел.: +38 (097) 840-39-36 e-mail: events@uba.ua Контактна особа — Анна Варвадюк.

Для акредитації представників ЗМІ пишіть на pr@uba.ua. Контактна особа — Дар'я Сидорчук.

Джерело: Мінфін
