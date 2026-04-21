Економічна трансформація та інвестиційні бар'єри: у Києві пройде III Інвестиційний форум АПУ

Ключова подія для інвестиційного та юридичного сектору — III Інвестиційний форум Асоціації правників України (АПУ). Захід відбудеться 24 квітня 2026 року та стане майданчиком для обговорення нової моделі економічного зростання України та практичних шляхів подолання бар'єрів, що стримують капітал.

Україна входить у фазу масштабної трансформації. Пріоритетними напрямами для інвесторів сьогодні стають енергетика, оборонна промисловість, інфраструктура та видобуток критичних мінералів. Саме ці сектори стануть основою відновлення та майбутнього зростання. Проте на шляху до реалізації масштабних проєктів бізнес часто стикається з регуляторними та безпековими викликами.

Головна ідея форуму: від бар'єрів до рішень

Форум побудований на тристоронньому діалозі:

Бізнес заявляє про реальні труднощі та перешкоди.

Юристи пропонують ефективні правові алгоритми та рішення.

Інвестори оцінюють можливості там, де інші вбачають лише ризики.

Чого очікувати учасникам?

1. Для власників та CEO: чітке розуміння того, як і де масштабувати бізнес в умовах складної регуляції. Реальні кейси допоможуть приймати стратегічні рішення швидше.

2. Для топменеджменту: практичні інструменти для реалізації складних проєктів та проходження бюрократичних лабіринтів без втрати часу на помилки.

3. Для інвесторів: об'єктивна картина ринку крізь призму бізнес-викликів. Можливість побачити перспективні ніші, що формуються прямо зараз.

Програма форуму включає:

Keynote. Демографія та економіка відновлення: нова реальність для інвесторів.

Сесія 1. Think tank. Економічні сценарії для України та стратегії капіталу: від стійкості до зростання

Модератор: Мар’ян Мартинюк, старший партнер MORIS

Сесія 2. Інвестиції в децентралізовану генерацію

Модератор: Олексій Фелів, керуючий партнер IMPACTA LAW

Сесія 3. Виклики та інновації в оборонній сфері: інтеграція України до європейського оборонно-промислового простору

Модератор: Юна Потьомкіна, партнерка ASTERS

Сесія 4. Minerals Deal: як надра стають частиною безпекової архітектури

Модератор: Микола Стеценко, Президент АПУ, керуючий партнер AVELLUM

Сесія 5. Інвестувати в Україну: нові фонди, великі гравці і правила гри

Модератор: Михайло Лукашенко, партнер AEQUO

Протягом усього Форуму працюватимеPresentation Space. Компанії-учасники представляють свої проєкти та рішення — найкоротший шлях до нових ділових контактів.

Деталі проведення:

Дата: 24 квітня 2026 року.

Час: 10:00 — 17:00.

Формат: змішаний — офлайн у Києві та онлайн-трансляція (Zoom).

Повна програма події доступна за посиланням.

Реєстрація учасників проходить на сайті АПУ.

Участь у заході можлива лише за умови попередньої реєстрації.

За додатковою інформацією щодо заходу, участі в якості доповідача та можливостей партнерства звертайтесь до організаторів: тел.: +38 (097) 840-39-36 e-mail: events@uba.ua Контактна особа — Анна Варвадюк.

Для акредитації представників ЗМІ пишіть на pr@uba.ua. Контактна особа — Дар'я Сидорчук.