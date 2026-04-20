Індекс глобальної невизначеності сягнув рекордних показників

У 2026 році глобальний індекс невизначеності (WUI) сягнув рекордних, починаючи з 1990 року, показників. Про це написав голова Податкового комітету Данило Гетманцев .

Як змінився індекс

Так, у 1 кварталі 2026 року він був на рівні 81 872 пункти, у 4 кварталі 2025 року — 94 947 пунктів, у 3 кварталі 2025 року — 106 862 пункти, у 2 кварталі 2025 року — 80 038 пунктів.

І це суттєво більше, ніж у періоди різних світових випробувань.

Зокрема, під час COVID-19 (2019−2020 роках) показник WUI був на максимумі у 55 685 пунктів. На глобальну світову кризу (2008−2009 років) індекс відреагував зростанням до 21 794 пунктів. Під час війни в Іраку (початок у 2003 році) рівень невизначеності виріс до 34 455 пунктів. Через теракти 11 вересня 2001 року індекс WUI підскочив до 25 156 пунктів.

Як бачимо, минулі кризи не доводили світову економіку до таких рекордів тривоги, як протягом останнього року (з 2 кварталу-2025 до 1 кварталу-2026). Тобто — в межах від 80 до 106 тис. пунктів.

Для розуміння: початок повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році спровокував зростання WUI до рівня в 29 344 пункти.

Що вплинуло

Наразі глобальний рівень невизначеності сягнув рекордного максимуму через низку чинників: складна ситуація у геополітиці, торговельні війни, нові військові конфлікти.

Саме тому слово «невизначеність» все частіше лунає у звітах світових аналітиків, коли йдеться про майбутнє країн та їх економік. Як правило, високий рівень WUI призводить до падіння інвестицій, уповільнення світової економіки, зростання волатильності на фінансових ринках тощо.

Світ проходить надскладні випробування через військові конфлікти, економічні кризи, зміни політичних інтересів світових лідерів. Це може тривати ще не один рік, оскільки має бути створена нова архітектура світової безпеки.