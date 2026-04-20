На Finance.ua з’явився новий важливий продукт від страхової компанії «Країна» — страхування від нещасних випадків з покриттям воєнних ризиків. Це захист, створений з урахуванням сучасних реалій.
20 квітня 2026, 17:45
Страхування від нещасних випадків з покриттям воєнних ризиків: виплати до 250 000 грн
Що таке страхування від нещасних випадків з покриттям воєнних ризиків
Це страхування, яке дбає про вашу фінансову безпеку у критичних ситуаціях та працює навіть тоді, коли травмування спричинене воєнними діями. Поліс забезпечує грошову підтримку у разі поранень, втрати працездатності чи інших трагічних наслідків, пов’язаних як із побутовими травмами, так і з обстрілами чи бойовими діями.
Поліс діє на всій території України. Більш того, захист поширюється на волонтерів, військових та медиків, які перебувають у зонах підвищеної небезпеки.
Що покриває поліс
Цей поліс допомагає у разі нещасних випадків як у побуті, так і під час воєнних дій та покриває:
- травми та переломи;
- госпіталізацію;
- інвалідність;
- загибель.
Кому підходить
Продукт створений для людей, що живуть і працюють в умовах підвищених ризиків:
- Дорослі та діти віком від 1 до 64 років.
- Працівники фізичних професій: будівельники, робітники виробництва, сільського господарства, комунальних служб.
- Військові та силовики: військовослужбовці ЗСУ, поліцейські, рятувальники, прикордонники, медики.
- Ті, хто працює в зонах підвищеної небезпеки: журналісти, волонтери, учасники територіальної оборони.
Вартість залежить від категорії застрахованої особи та обраної страхової суми.
Джерело: Мінфін
