Страхування від нещасних випадків з покриттям воєнних ризиків: виплати до 250 000 грн

ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
20 квітня 2026, 17:45

Страхування від нещасних випадків з покриттям воєнних ризиків: виплати до 250 000 грн

На Finance.ua з’явився новий важливий продукт від страхової компанії «Країна» — страхування від нещасних випадків з покриттям воєнних ризиків. Це захист, створений з урахуванням сучасних реалій.

На Finance.ua з’явився новий важливий продукт від страхової компанії «Країна» — страхування від нещасних випадків з покриттям воєнних ризиків.

Що таке страхування від нещасних випадків з покриттям воєнних ризиків

Це страхування, яке дбає про вашу фінансову безпеку у критичних ситуаціях та працює навіть тоді, коли травмування спричинене воєнними діями. Поліс забезпечує грошову підтримку у разі поранень, втрати працездатності чи інших трагічних наслідків, пов’язаних як із побутовими травмами, так і з обстрілами чи бойовими діями.

Поліс діє на всій території України. Більш того, захист поширюється на волонтерів, військових та медиків, які перебувають у зонах підвищеної небезпеки.

Що покриває поліс

Цей поліс допомагає у разі нещасних випадків як у побуті, так і під час воєнних дій та покриває:

  • травми та переломи;
  • госпіталізацію;
  • інвалідність;
  • загибель.

Кому підходить

Продукт створений для людей, що живуть і працюють в умовах підвищених ризиків:

  • Дорослі та діти віком від 1 до 64 років.
  • Працівники фізичних професій: будівельники, робітники виробництва, сільського господарства, комунальних служб.
  • Військові та силовики: військовослужбовці ЗСУ, поліцейські, рятувальники, прикордонники, медики.
  • Ті, хто працює в зонах підвищеної небезпеки: журналісти, волонтери, учасники територіальної оборони.

Вартість залежить від категорії застрахованої особи та обраної страхової суми.

Дізнатися вартість поліса

Джерело: Мінфін
