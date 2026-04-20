Ціни на пальне 20 квітня: дизель та бензин А-95 продовжують дешевшати

У понеділок, 20 квітня, середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 30 коп. до 72,71 грн/л, на дизельне пальне — на 1 грн 33 коп. до 89,92 грн/л. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».