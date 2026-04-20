У понеділок, 20 квітня, середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 30 коп. до 72,71 грн/л, на дизельне пальне — на 1 грн 33 коп. до 89,92 грн/л. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
20 квітня 2026, 16:50
Ціни на пальне 20 квітня: дизель та бензин А-95 продовжують дешевшати
Середні ціни на пальне
Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) — 76,50 грн/л (здешевшав на 9 коп.); бензин марки А-95 — 72,71 грн/л (здешевшав на 30 коп.); бензин марки А-92 — 67,32 грн/л (здешевшав на 2 коп.); дизпальне — 89,92 грн/л (здешевшало на 1 грн 33 коп.).
Середня ціна автогазу становить 48,99 грн/л, що на 14 коп. менше порівняно з попереднім днем.
Ціни АЗС на пальне та автогаз
Джерело: Мінфін
