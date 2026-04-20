Людиноподібний робот побив світовий рекорд людей у півмарафоні

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
20 квітня 2026, 13:17

Людиноподібний робот побив світовий рекорд людей у півмарафоні

Людиноподібний робот у неділю, 19 квітня, пробіг 21-кілометровий півмарафон у Пекіні швидше за світовий рекорд серед людей, повідомляє Associated Press.

Людиноподібний робот у неділю, 19 квітня, пробіг 21-кілометровий півмарафон у Пекіні швидше за світовий рекорд серед людей, повідомляє Associated Press.
Фото: AP Photo/Ng Han Guan

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Прогрес роботів-гуманоїдів

Робот від китайського виробника смартфонів Honor подолав дистанцію за 50 хвилин та 26 секунд і переміг у гонці роботів, повідомила Пекінська зона економічного та технологічного розвитку (E-Town) у WeChat. Це швидше, ніж у володаря світового рекорду серед людей, угандійця Джейкоба Кіплімо, який пробіг ту ж дистанцію приблизно за 57 хвилин у березні цього року в Лісабоні.

Як зазначає агентство, результат демонструє значний прогрес роботів-гуманоїдів: переможець такого ж забігу минулого року фінішував за дві години 40 хвилин та 42 секунди. При цьому і в 2026 не всі роботи змогли закінчити напівмарафон. Один із них упав ще на старті, інший врізався в огорожу.

Як зазначили в E-Town, близько 40% роботів пройшли трасу автономно, решта управлялася дистанційно. Причому саме робот на дистанційному управлінні був лідером за часом — 48 хвилин та 19 секунд. Однак через правила підрахунку очок чемпіонський титул дістався не йому, а автономній роботі, написало державне китайське ЗМІ Global Times.

Як створювали робота

Інженер з розробки та тестування компанії Honor Ду Сяоді зазначив, що робот-переможець був створений за зразком видатних спортсменів-людей, з довгими ногами близько 95 см і оснащений потужною системою охолодження рідини, яка значною мірою була розроблена всередині компанії.

«У перспективі деякі з цих технологій можуть бути перенесені до інших областей. Наприклад, структурна надійність та технологія рідинного охолодження можуть бути застосовані у майбутніх промислових сценаріях», — розповів він.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 11 незареєстрованих відвідувачів.
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами