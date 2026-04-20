Людиноподібний робот побив світовий рекорд людей у півмарафоні

Прогрес роботів-гуманоїдів

Робот від китайського виробника смартфонів Honor подолав дистанцію за 50 хвилин та 26 секунд і переміг у гонці роботів, повідомила Пекінська зона економічного та технологічного розвитку (E-Town) у WeChat. Це швидше, ніж у володаря світового рекорду серед людей, угандійця Джейкоба Кіплімо, який пробіг ту ж дистанцію приблизно за 57 хвилин у березні цього року в Лісабоні.

Як зазначає агентство, результат демонструє значний прогрес роботів-гуманоїдів: переможець такого ж забігу минулого року фінішував за дві години 40 хвилин та 42 секунди. При цьому і в 2026 не всі роботи змогли закінчити напівмарафон. Один із них упав ще на старті, інший врізався в огорожу.

Як зазначили в E-Town, близько 40% роботів пройшли трасу автономно, решта управлялася дистанційно. Причому саме робот на дистанційному управлінні був лідером за часом — 48 хвилин та 19 секунд. Однак через правила підрахунку очок чемпіонський титул дістався не йому, а автономній роботі, написало державне китайське ЗМІ Global Times.

Як створювали робота

Інженер з розробки та тестування компанії Honor Ду Сяоді зазначив, що робот-переможець був створений за зразком видатних спортсменів-людей, з довгими ногами близько 95 см і оснащений потужною системою охолодження рідини, яка значною мірою була розроблена всередині компанії.

«У перспективі деякі з цих технологій можуть бути перенесені до інших областей. Наприклад, структурна надійність та технологія рідинного охолодження можуть бути застосовані у майбутніх промислових сценаріях», — розповів він.