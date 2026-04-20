Долар зріс до тижневого максимуму на тлі відновлення напруженості між США та Іраном

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
20 квітня 2026, 12:26

Долар зріс до тижневого максимуму на тлі відновлення напруженості між США та Іраном

У понеділок курс долара США досяг тижневого максимуму щодо основних валют, однак потім частково знизився на тлі посилення напруженості між США та Іраном, а також через ослаблення надій на мирне врегулювання конфлікту на Близькому Сході. Це змусило інвесторів шукати більш надійні активи, пише Reuters.

У понеділок курс долара США досяг тижневого максимуму щодо основних валют, однак потім частково знизився на тлі посилення напруженості між США та Іраном, а також через ослаблення надій на мирне врегулювання конфлікту на Близькому Сході.

► Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Ескалація конфлікту

У неділю США повідомили про захоплення іранського вантажного судна, яке намагалося прорватися через блокаду, тоді як Іран заявив про свою готовність відповісти на дії Вашингтона, що викликало побоювання щодо відновлення бойових дій.

Тегеран також повідомив, що не братиме участі у другому раунді переговорів, які США планували розпочати до закінчення двотижневого перемир'я з Іраном у вівторок.

Що кажуть аналітики

«Ескалація конфлікту у вихідні посилила геополітичні ризики, коли ринки тільки почали враховувати позитивні наслідки мирної угоди», — зазначив Чару Чанана, головний інвестиційний стратег Saxo.

Він додав, що зростання цін на нафту пов'язане не тільки з енергетикою, але й з очікуваннями економічного зростання та змінами у процентних ставках.

Євро торгувався на рівні 1,1757 долара після падіння до тижневого мінімуму в 1,1729 долара. Фунт стерлінгів знизився на 0,11% до 1,3503 долара, а австралійський долар впав на 0,27% до 0,7148 долара.

Індекс долара, що відображає курс американської валюти щодо шести інших, піднявся до 98,30, наблизившись до тижневого максимуму і частково компенсуючи попередні втрати.

У квітні індекс знизився на 1,5% через зростання схильності до ризику на тлі сподівань на мир. У березні він зріс на 2,3% завдяки попиту на захисні активи після початку конфлікту.

Аналітики вважають, що стримані рухи на валютних ринках вказують на збереження оптимізму щодо вирішення ситуації, незважаючи на невдачі у вихідні.

Кріс Вестон з Pepperstone зазначив, що, хоча ризики знизилися на початку тижня, ринок поки залишається стабільним і не вказує на великі волатильні зміни.

«Учасники ринку розуміють, що шлях до угоди був складним і залишається вразливим до несподіваних змін, тому різкі зміни настроїв не будуть сюрпризом», — підкреслив Вестон.

Ринки продовжують стежити за ситуацією в Ормузькій протоці.

Вісім тижнів війни

Вісім тижнів війни, що триває, завдали серйозного удару по постачанням енергоресурсів, викликавши різке зростання цін на нафту через фактичне закриття Ормузької протоки, через яку проходить близько п'ятої частини світових поставок нафти.

США зберігають блокаду іранських портів, а Іран періодично вводив і скасовував власну блокаду цього ключового водного шляху.

Це спричинило стрибок цін на нафту в понеділок: ф'ючерси на Brent зросли більш ніж на 5% до 95,53 долара за барель, а американська нафта марки WTI подорожчала більш ніж на 6%, досягнувши 89,08 долара за барель.

«Ормузька протока залишається в центрі уваги, і надії на переговори між США та Іраном до закінчення перемир'я здаються дедалі примарнішими», — зазначив Нік Твідейл з ATFX Global уСіднеї.

«Наразі я очікую подальшого зниження ризикових активів у найближчі торгові сесії», — додав він.

Новозеландський долар трохи ослаб і склав 0,5872 долара.

Японська ієна ослабла до 158,96 за долар, опустившись нижче важливого рівня в 160, що викликало побоювання трейдерів щодо можливих інтервенцій для підтримки японської валюти.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 10 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
