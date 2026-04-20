Долар зріс до тижневого максимуму на тлі відновлення напруженості між США та Іраном

У понеділок курс долара США досяг тижневого максимуму щодо основних валют, однак потім частково знизився на тлі посилення напруженості між США та Іраном, а також через ослаблення надій на мирне врегулювання конфлікту на Близькому Сході. Це змусило інвесторів шукати більш надійні активи, пише Reuters.

Ескалація конфлікту

У неділю США повідомили про захоплення іранського вантажного судна, яке намагалося прорватися через блокаду, тоді як Іран заявив про свою готовність відповісти на дії Вашингтона, що викликало побоювання щодо відновлення бойових дій.

Тегеран також повідомив, що не братиме участі у другому раунді переговорів, які США планували розпочати до закінчення двотижневого перемир'я з Іраном у вівторок.

Що кажуть аналітики

«Ескалація конфлікту у вихідні посилила геополітичні ризики, коли ринки тільки почали враховувати позитивні наслідки мирної угоди», — зазначив Чару Чанана, головний інвестиційний стратег Saxo.

Він додав, що зростання цін на нафту пов'язане не тільки з енергетикою, але й з очікуваннями економічного зростання та змінами у процентних ставках.

Євро торгувався на рівні 1,1757 долара після падіння до тижневого мінімуму в 1,1729 долара. Фунт стерлінгів знизився на 0,11% до 1,3503 долара, а австралійський долар впав на 0,27% до 0,7148 долара.

Індекс долара, що відображає курс американської валюти щодо шести інших, піднявся до 98,30, наблизившись до тижневого максимуму і частково компенсуючи попередні втрати.

У квітні індекс знизився на 1,5% через зростання схильності до ризику на тлі сподівань на мир. У березні він зріс на 2,3% завдяки попиту на захисні активи після початку конфлікту.

Аналітики вважають, що стримані рухи на валютних ринках вказують на збереження оптимізму щодо вирішення ситуації, незважаючи на невдачі у вихідні.

Кріс Вестон з Pepperstone зазначив, що, хоча ризики знизилися на початку тижня, ринок поки залишається стабільним і не вказує на великі волатильні зміни.

«Учасники ринку розуміють, що шлях до угоди був складним і залишається вразливим до несподіваних змін, тому різкі зміни настроїв не будуть сюрпризом», — підкреслив Вестон.

Ринки продовжують стежити за ситуацією в Ормузькій протоці.

Вісім тижнів війни

Вісім тижнів війни, що триває, завдали серйозного удару по постачанням енергоресурсів, викликавши різке зростання цін на нафту через фактичне закриття Ормузької протоки, через яку проходить близько п'ятої частини світових поставок нафти.

США зберігають блокаду іранських портів, а Іран періодично вводив і скасовував власну блокаду цього ключового водного шляху.

Це спричинило стрибок цін на нафту в понеділок: ф'ючерси на Brent зросли більш ніж на 5% до 95,53 долара за барель, а американська нафта марки WTI подорожчала більш ніж на 6%, досягнувши 89,08 долара за барель.

«Ормузька протока залишається в центрі уваги, і надії на переговори між США та Іраном до закінчення перемир'я здаються дедалі примарнішими», — зазначив Нік Твідейл з ATFX Global уСіднеї.

«Наразі я очікую подальшого зниження ризикових активів у найближчі торгові сесії», — додав він.

Новозеландський долар трохи ослаб і склав 0,5872 долара.

Японська ієна ослабла до 158,96 за долар, опустившись нижче важливого рівня в 160, що викликало побоювання трейдерів щодо можливих інтервенцій для підтримки японської валюти.