Зеленський говоритиме з Мадяром про повернення коштів Ощадбанку

Україна хоче повернути гроші Ощадбанку , які були затримані в Угорщині, і планує обговорити це питання з лідером партії «Тиса» і майбутнім угорським прем'єр- міністром Петером Мадяром. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає «Інтерфакс-Україна».

Позиція Зеленського

«Гроші хотіли би повернути, будемо говорити з Мадяром», — сказав він.

Зеленський нагадав, що ці гроші Віктор Орбан, нинішній прем'єр-міністр, який після поразки на парламентських виборах скоро піде у відставку, просто вкрав.

Зеленський назвав затримання інкасаційного конвою Ощадбанку в Угорщині актом бандитизму.

Передісторія

Як писав «Мінфін», у четвер, 5 березня, під час регулярного перевезення цінностей між Австрією та Україною угорські силові структури безпідставно затримали два інкасаторські автомобілі та сім співробітників Ощадбанку.

За словами банку, транспортування здійснювалося в межах офіційного міжнародного контракту з Raiffeisen Bank International AG (Австрія). Вантаж був оформлений за всіма міжнародними правилами та митними процедурами ЄС.

У затриманих машинах були:

$40 млн;

35 млн євро;

9 кг банківського золота.

Уже вдень угорська податкова служба підтвердила затримання семи інкасаторів Ощадбанку та двох автомобілів з готівкою, що прямували з Австрії до України, заявивши, що веде кримінальне провадженняза підозрою у відмиванні грошей.

Угорський уряд показав готівку та золото, які захопили в українських інкасаторських авто. Фото опублікували на офіційній Facebook-сторінці уряду Угорщини. У пості йдеться, що на фотографіях — «операція «Український золотий конвой».