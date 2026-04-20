20 квітня 2026, 11:01

Форекс і крипто прогноз на 20 — 24 квітня 2026 року

Минулий тиждень пройшов під впливом інфляційних і макроекономічних даних, які загалом не дали ринку нових орієнтирів. Публікація PPI і Core PPI у США показала, що ціновий тиск на рівні виробників залишається стійким, однак без різкого прискорення, що дозволило ринку зберегти попередні очікування щодо ставки ФРС. При цьому дані щодо заявок на допомогу з безробіття у США залишилися на стабільних рівнях, не сигналізуючи про помітне охолодження ринку праці. Публікація CPI в єврозоні підтвердила помірний інфляційний тиск, не справивши суттєвого впливу на очікування щодо політики ЄЦБ. У сукупності ці фактори не призвели до формування стійких трендів. Однак, як зазначають у XFINE, вони сприяли послабленню долара і перерозподілу капіталу в бік захисних активів і фондового ринку.

EUR/USD

Пара EUR/USD завершила тиждень на позначці 1.1763, закріпившись вище зони 1.1600−1.1620. Найближчий опір тепер знаходиться в діапазоні 1.1810−1.1830, а у разі його пробою наступною ціллю може стати район 1.1900−1.1930. Найближча підтримка — 1.1700−1.1720. Водночас, з урахуванням збереження середньострокового бокового тренду не виключене зниження до зони 1.1600−1.1620, яка тепер виступає ключовою підтримкою. Додатковим фактором тиску на пару може стати нове загострення ситуації навколо Ормузької протоки.

Біткоїн (BTC/USD)

Біткоїн завершив тиждень на рівні 77,385, зумівши закріпитися вище зони 73,900−74,000 і тим самим підтвердивши вихід із бокового діапазону. Найближчий опір тепер зміщується до 80,000. У разі продовження зростання наступною ціллю може стати район 82,000−85,000. Підйом у коридор 85,000−90,000 наразі виглядає малоймовірним. Підтримка знаходиться на 73,900−74,000, далі 68,800−70,000 і 65,500−66,500. Поки BTC/USD утримується вище 74,000, сценарій зміщується у бік нейтрально-висхідного, однак волатильність залишається високою.

Нафта Brent

Brent закрила тиждень на рівні 91.90 доларів за барель, залишаючись під тиском після оптимістичних заяв президента США. Найближчий опір розташований на 94.00−95.00, далі — 97.00−98.00. Підтримка знаходиться на 90.40, далі — 88.80 і 84.50. Поки ціна залишається нижче 94.00−95.00, сценарій для Brent залишається нейтрально-ведмежим. Збереження геополітичних ризиків на Близькому Сході та ситуація навколо Ормузької протоки продовжують підтримувати високу волатильність і не виключають нового різкого стрибка ціни. Виходячи з цього, попереджають у XFINE, пріоритет слід віддавати фундаментальним факторам, а не технічному аналізу.

Золото (XAU/USD)

Золото завершило тиждень на рівні 4,835 доларів за унцію, знову наблизившись до локальних максимумів. Найближчий опір розташований на 4,850−4,900, далі — 5,000 і 5,120. Підтримка знаходиться на 4,750−4,800, далі — 4,645−4,685, 4,525−4,550 і 4,350−4,400. Поки ціна залишається вище 4,750, сценарій зберігається нейтрально-висхідним, однак ознаки перегрітості ринку посилюються.

Ключові події та базові сценарії тижня

Наступного тижня увага ринку буде зосереджена на даних щодо споживчої активності та ділової динаміки. 21 квітня у США будуть опубліковані дані щодо роздрібних продажів, включаючи базовий показник. 22 квітня у Великій Британії вийде індекс споживчих цін (CPI), а у США будуть представлені дані щодо запасів сирої нафти. 23 квітня у США будуть опубліковані первинні заявки на допомогу з безробіття, а також попередні індекси ділової активності (PMI) у виробничому секторі та сфері послуг. Ці публікації можуть задати короткостроковий напрям долару, євро та сировинним ринкам.

Базові сценарії, на думку експертів XFINE, виглядають наступним чином: EUR/USD — нейтральний з ведмежим ухилом, поки пара вище 1.1600−1.1620. BTC/USD — нейтрально-висхідний вище 74,000. Brent — нейтрально-ведмежий нижче 94.00−95.00. XAU/USD — нейтрально-висхідний вище 4,750.

Аналітичний відділ XFINE

Джерело: Мінфін
