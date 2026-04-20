У Німеччині запроваджують кризовий бонус 1000 євро, але не для всіх

Уряд канцлера Німеччини Фрідріха Мерца хоче допомогти людям впоратися зі зростанням цін, виплачуючи спеціальну надбавку. Але все одно багато працівників, а також пенсіонери та студенти можуть нічого не отримати й залишитися ні з чим. Про це пише Ausnews.de.

Що відомо про кризовий бонус

Мерц запроваджує кризовий бонус у розмірі 1000 євро, але не для всіх: 13 квітня чорно-червона коаліція домовилася, що у 2026 році компанії зможуть видавати співробітникам не оподатковувану компенсаційну премію.

Однак опозиція відразу ж розкритикувала це рішення, адже так званий «кризовий бонус» залишається на розсуд роботодавця і не допомагає пенсіонерам, студентам та безробітним.

Профспілки, асоціації роботодавців та економічні експерти побоюються, що багато працівників можуть не побачити цих грошей і залишитися ні з чим.

Бонус 1000 євро, але не для всіх

Завершені колективні переговори можуть завадити отримати нову компенсаційну премію. Зазвичай така премія домовляється в рамках колективних переговорів, пояснює Німецька профспілкова спілка (DGB). Це означає, що працівники тих галузей, які щойно успішно завершили такі переговори, можуть, навпаки, залишитися з порожніми руками і нічого не отримати.

Щоб уряд Мерца своїм рішенням не викликав розбіжностей і щоб якомога більше працівників змогли скористатися цією виплатою, влада повинна дозволити видавати премію і в пізніші терміни, вже за межами поточного року. Інакше кажучи, потрібно продовжити період, за який вона нараховується, щоб врахувати, що колективні договори в різних галузях діють у різний час.

Такої ж думки дотримується і Федеральне об'єднання німецьких асоціацій роботодавців (BDA). Вони зазначають, що керівництво уряду ХДС/ХСС і СДПН не узгодило свою ініціативу заздалегідь з тими, хто веде колективні переговори. А адже раніше, коли у 2023 та 2024 роках виплачувалася премія за компенсацію інфляції, така попередня домовленість була.

За даними Інституту макроекономіки та досліджень кон'юнктури (IMK) Фонду Ганса Беклера, та минула премія, що не обкладалася податками та внесками, помітно полегшила життя приватним домогосподарствам — її отримали понад дві третини працівників.

Бідні заплатять самі

У цих галузях у працівників мало шансів отримати кризовий бонус. Асоціація роботодавців також висловила серйозні сумніви в тому, що у багатьох підприємств через слабку економічну ситуацію взагалі знайдуться гроші на цю виплату, і при цьому, з іншого боку, немає жодного одночасного полегшення навантаження для самих компаній.

Тому партія «Зелені» побоюється, що співробітникам невеликих фірм кризовий бонус, швидше за все, буде недоступний, адже незважаючи на податкову пільгу, роботодавці все одно змушені нести витрати на видачу такої премії.

У професіях, де зазвичай не платять високих зарплат, співробітникам можуть відмовити в цьому бонусі. Як і у випадку з колишньою премією за компенсацію інфляції, працівники таких галузей ризикують залишитися ні з чим: у готельно-ресторанному бізнесі, у будівництві, у торгівлі, у транспортній сфері та у сільському господарстві. Повну премію в розмірі 3000 євро тоді отримали майже всі співробітники державного управління, соціального страхування та оборонної галузі — тобто в тих сферах, де й без того можна заробити хороші гроші.

До того ж, як компенсацію витрат, вже у 2026 році планується підвищити податок на тютюнову продукцію, що створить додаткове навантаження на багатьох низькооплачуваних працівників.

«Частка курців у малозабезпечених домогосподарствах, як не крути, найвища», — пояснює Енцо Вебер з Інституту досліджень ринку праці та професійної діяльності (IAB). Цей експерт з економіки та ринку праці попереджає: «Той, хто заробляє мало, отримає й мало полегшення».