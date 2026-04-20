За даними всесвітньої організації автовиробників (ОІСА), у 2025 році глобальні продажі нових автомобілів досягли 99,8 млн од. Це на 4,7% більше, ніж у 2024 р, пише Укравтопром.
20 квітня 2026, 9:23
Продажі нових автомобілів у світі майже сягнули 100 мільйонів. Де продано найбільше
Скільки продано авто
Продажі у сегменті легкових машин склали 70,98 млн од., показавши приріст у 5%, а у комерційному — 28,82 млн од. (+3,5%).
Найбільші ринки
Найбільшим національним автомобільним ринком залишається Китай, де за рік було продано 34,4 млн машин, що на 9% більше, ніж у 2024 р.
- Легкових — 30,1 млн од. (+9%)
- Комерційних — 4,3 млн од. (+11%)
Друге місце в рейтингу посідає США — 16,7 млн авто (+2%).
- Легкових — 2,7 млн од. (-8%)
- Комерційних — 14 млн од. (+4%)
Третій результат у Індії — 5,5 млн авто (+5%).
- Легкових — 4,5 млн од. (+5%)
- Комерційних — 1 млн од. (+8%)
На четвертому місці Японія — 4,5 млн авто (+3%).
- Легкових — 3,8 млн од. (+3%)
- Комерційних — 0,7 млн од. (+5%)
Замикає лідерську п’ятірку Німеччина — 3,2 млн авто (+0,5%).
- Легкових — 2,8 млн од. (+1%)
- Комерційних — 0,4 млн од. (-7%)
Джерело: Мінфін
