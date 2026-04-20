Продажі нових автомобілів у світі майже сягнули 100 мільйонів. Де продано найбільше

За даними всесвітньої організації автовиробників (ОІСА), у 2025 році глобальні продажі нових автомобілів досягли 99,8 млн од. Це на 4,7% більше, ніж у 2024 р, пише Укравтопром.

Скільки продано авто

Продажі у сегменті легкових машин склали 70,98 млн од., показавши приріст у 5%, а у комерційному — 28,82 млн од. (+3,5%).

Найбільші ринки

Найбільшим національним автомобільним ринком залишається Китай, де за рік було продано 34,4 млн машин, що на 9% більше, ніж у 2024 р.

Легкових — 30,1 млн од. (+9%)

Комерційних — 4,3 млн од. (+11%)

Друге місце в рейтингу посідає США — 16,7 млн авто (+2%).

Легкових — 2,7 млн од. (-8%)

Комерційних — 14 млн од. (+4%)

Третій результат у Індії — 5,5 млн авто (+5%).

Легкових — 4,5 млн од. (+5%)

Комерційних — 1 млн од. (+8%)

На четвертому місці Японія — 4,5 млн авто (+3%).

Легкових — 3,8 млн од. (+3%)

Комерційних — 0,7 млн од. (+5%)

Замикає лідерську п’ятірку Німеччина — 3,2 млн авто (+0,5%).