Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
ВхідРеєстрація
19 квітня 2026, 15:17

ChatGPT допомагатиме клієнтам Starbucks обирати напої

У чат-боті ChatGPT з’явилася бета-версія застосунку мережі кав’ярень Starbucks. Завдяки цьому ШІ може взяти на себе роль віртуального бариста, підібравши напій під настрій, запит або зображення, пише Incrypted.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Реліз відбувся 15 квітня 2026 року. Але, судячи з даних преси, нововведення поки що доступне лише користувачам у США. Чи буде функція доступна в інших юрисдикціях, на момент написання невідомо.

Мета цього нововведення — спростити підбір напоїв і зробити процес персоналізованим. Замість того, щоб просто гортати меню, користувач може звернутися до ChatGPT по рекомендацію.

Для цього потрібно підключити застосунок Starbucks у каталозі. Після цього достатньо вписати в контекстне меню ChatGPT @Starbucks і запит, щоб отримати відповідь.

Чат-бот може допомогти підібрати напій під певний образ, настрій, подію або обстановку. Запит може бути текстовим або у вигляді зображення.

Після цього запропонований напій можна кастомізувати, наприклад, додати додаткову порцію цукру, сироп або замінити молоко на рослинне. Потім ШІ запропонує вибрати кав’ярню з розташованих поблизу та перенаправить на сайт Starbucks або у фірмовий застосунок для підтвердження й оплати замовлення.

«Бета-версія застосунку Starbucks у ChatGPT — це частина наших постійних зусиль із персоналізації процесу пошуку напоїв у Starbucks», — заявили в компанії.

Старший віцепрезидент Starbucks із цифрових технологій і програм лояльності Пол Рідель у коментарі для CNBC зазначив, що останнім часом покупці керуються у виборі не меню, а відчуттями. Вони просять бариста підібрати щось міцніше або солодше, спираючись на побажання, а не на доступний асортимент.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
JWT
JWT
19 квітня 2026, 17:23
#
Дуже актуально для України
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами