ChatGPT допомагатиме клієнтам Starbucks обирати напої

У чат-боті ChatGPT з’явилася бета-версія застосунку мережі кав’ярень Starbucks. Завдяки цьому ШІ може взяти на себе роль віртуального бариста, підібравши напій під настрій, запит або зображення, пише Incrypted.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Реліз відбувся 15 квітня 2026 року. Але, судячи з даних преси, нововведення поки що доступне лише користувачам у США. Чи буде функція доступна в інших юрисдикціях, на момент написання невідомо.

Мета цього нововведення — спростити підбір напоїв і зробити процес персоналізованим. Замість того, щоб просто гортати меню, користувач може звернутися до ChatGPT по рекомендацію.

Для цього потрібно підключити застосунок Starbucks у каталозі. Після цього достатньо вписати в контекстне меню ChatGPT @Starbucks і запит, щоб отримати відповідь.

Чат-бот може допомогти підібрати напій під певний образ, настрій, подію або обстановку. Запит може бути текстовим або у вигляді зображення.

Після цього запропонований напій можна кастомізувати, наприклад, додати додаткову порцію цукру, сироп або замінити молоко на рослинне. Потім ШІ запропонує вибрати кав’ярню з розташованих поблизу та перенаправить на сайт Starbucks або у фірмовий застосунок для підтвердження й оплати замовлення.

«Бета-версія застосунку Starbucks у ChatGPT — це частина наших постійних зусиль із персоналізації процесу пошуку напоїв у Starbucks», — заявили в компанії.

Старший віцепрезидент Starbucks із цифрових технологій і програм лояльності Пол Рідель у коментарі для CNBC зазначив, що останнім часом покупці керуються у виборі не меню, а відчуттями. Вони просять бариста підібрати щось міцніше або солодше, спираючись на побажання, а не на доступний асортимент.