Україна закликає США поновити санкції щодо російської нафти

Україна закликає адміністрацію Сполучених Штатів відновити санкції, які обмежують торгівлю російською нафтою. Про це написала в соцмережі Х посол України у США Ольга Стефанішина.

Обурення України

«Не можна допустити, щоб росія отримувала вигоду від дій свого союзника — Ірану, — зазначила дипломат. — Ми закликаємо адміністрацію США поновити санкції щодо російської нафти та нафтопродуктів».

За словами Стефанішиної, «у наших спільних інтересах — обмежити фінансування, яке росія використовує для своїх атак на Україну та для підтримки супротивників США».

Якщо росія побачить, що дестабілізація й розпалювання війни вигідні, «нові проблеми у світі не забаряться», зауважила вона.

Примітно, що представник росії вже назвав відмову від санкцій щодо нафти «співпрацею», додала посол.

Скасування санкцій

Сполучені Штати видали нову ліцензію, яка надає дозвіл на постачання та продаж сирої нафти та нафтопродуктів російського походження, які були завантажені на судна до 17 квітня.

Згідно з документом, усі операції, які були заборонені іншою ліцензією, виданою Сполученими Штатами 19 березня, і які зазвичай супроводжують та є необхідними для продажу, постачання та вивантаження сирої нафти або нафтопродуктів російського походження, дозволені до 00:01 за Східним часом 16 травня 2026 року.