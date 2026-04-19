Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
ВхідРеєстрація
19 квітня 2026, 13:28

Україна закликає США поновити санкції щодо російської нафти

Україна закликає адміністрацію Сполучених Штатів відновити санкції, які обмежують торгівлю російською нафтою. Про це написала в соцмережі Х посол України у США Ольга Стефанішина.

Україна закликає адміністрацію Сполучених Штатів відновити санкції, які обмежують торгівлю російською нафтою.

Обурення України

«Не можна допустити, щоб росія отримувала вигоду від дій свого союзника — Ірану, — зазначила дипломат. — Ми закликаємо адміністрацію США поновити санкції щодо російської нафти та нафтопродуктів».

За словами Стефанішиної, «у наших спільних інтересах — обмежити фінансування, яке росія використовує для своїх атак на Україну та для підтримки супротивників США».

Якщо росія побачить, що дестабілізація й розпалювання війни вигідні, «нові проблеми у світі не забаряться», зауважила вона.

Примітно, що представник росії вже назвав відмову від санкцій щодо нафти «співпрацею», додала посол.

Скасування санкцій

Сполучені Штати видали нову ліцензію, яка надає дозвіл на постачання та продаж сирої нафти та нафтопродуктів російського походження, які були завантажені на судна до 17 квітня.

Згідно з документом, усі операції, які були заборонені іншою ліцензією, виданою Сполученими Штатами 19 березня, і які зазвичай супроводжують та є необхідними для продажу, постачання та вивантаження сирої нафти або нафтопродуктів російського походження, дозволені до 00:01 за Східним часом 16 травня 2026 року.

Автор:
Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
JWT
JWT
19 квітня 2026, 13:44
#
Трамп в гольф грає, йому пофігу
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами