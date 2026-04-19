З 25 квітня «Укрзалізниця» запроваджує динамічні ціни на квитки в Інтерсіті та СВ

«Укрзалізниця» оголосила про впровадження динамічного ціноутворення на квитки у вагонах підвищеного комфорту. Відповідний наказ уже пройшов громадські обговорення та набирає чинності, а продаж квитків за новими правилами стартує з 25 квітня. Про це повідомила пресслужба компанії 18 квітня.

Що це означає

Нововведення стосуватиметься лише преміумсегменту — вагонів СВ (люкс) та 1 класу поїздів «Інтерсіті» у внутрішньому сполученні.

Водночас тарифи на квитки у плацкартних, купейних вагонах і 2 класі залишаються без змін і зберігають соціальну спрямованість.

Як формуватимуться ціни на квитки

Ціна квитків у преміумсегменті формуватиметься залежно від кількох факторів. Серед них — сезонність (у періоди нижчого попиту квитки будуть дешевшими), день тижня (найдешевші — у вівторок і середу, найдорожчі — у п’ятницю та неділю), завчасність купівлі (раніше придбані квитки коштуватимуть менше) та рівень заповнюваності поїзда.

Що це дасть

У компанії пояснюють, що така модель дозволить краще розподіляти пасажиропотік, підвищити доступність місць у пікові періоди та ефективніше використовувати рухомий склад.

Окрім цього, «Укрзалізниця» погодила індексацію тарифів у вагонах СВ міжнародних поїздів — приблизно на 20%. Нові ціни діятимуть для рейсів із датою відправлення з 18 квітня 2026 року.

За даними компанії, зміни торкнуться менш ніж 10% пасажирів, тоді як для більшості українців умови перевезень залишаться незмінними.