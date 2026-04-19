Магазин Żabka запускає сервіс, який дозволить купувати в борг прямо в смартфоні

Польська мережа магазинів Żabka разом із PKO Bank Polski запускає фінансовий сервіс Żappka Pay, який передбачає кредитну картку з можливістю відстрочення платежу прямо в мобільному застосунку. Про це Żabka і найбільший польський банк повідомили у п'ятницю, 17 квітня, пише Ліга.

Як працюватиме картка

Йдеться про картку з кредитним лімітом, яка дозволяє оплачувати покупки не лише в магазинах Żabka, а й у будь-яких торгових точках, де приймають картки Visa. Вона також передбачає можливість відстрочення платежу — фактично поєднує функції кредитної картки та короткострокового споживчого фінансування.

Партнерами проєкту виступають Visa, яка забезпечує платіжну інфраструктуру, та Planet Pay, відповідальна за випуск карток.

Читайте также: Кожен десятий польський магазин Żabka — під управлінням українців

Проєкт є частиною стратегії PKO Bank Polski зі створення так званого embedded banking (вбудований банкінг) — коли банківські послуги інтегруються у сторонні сервіси. Така модель, зазначають у банку, розрахована на масове використання. У випадку з Żabka йдеться про доступ до продукту для мільйонів користувачів застосунку.

Хто вже запровадив

Раніше PKO Bank Polski — найбільший банк країни з активами понад 583 млрд злотих (близько $146 млрд) — вже запустив подібні рішення разом з Allegro (найбільша польська платформа електронної комерції) та на власній автомобільній платформі Automarket.

Подібні моделі, де банки інтегровані в ритейл, уже працюють у світі.

У Японії банк 7-Bank пов’язаний із мережею 7-Eleven і використовує спільний цифровий профіль клієнта для покупок і фінансових сервісів. У Південній Кореї банки Kookmin і Hana розміщують свої сервіси прямо в магазинах: клієнти можуть виконувати банківські операції в торгових точках, а за покупки й трансакції отримувати бонуси або знижки.

У Франції понад 40 років працює Carrefour Banque — спільний проєкт Carrefour і BNP, який поєднує кредитні картки, платежі та програму лояльності для мільйонів клієнтів.