Магазин Żabka запускає сервіс, який дозволить купувати в борг прямо в смартфоні

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
19 квітня 2026, 10:58

Магазин Żabka запускає сервіс, який дозволить купувати в борг прямо в смартфоні

Польська мережа магазинів Żabka разом із PKO Bank Polski запускає фінансовий сервіс Żappka Pay, який передбачає кредитну картку з можливістю відстрочення платежу прямо в мобільному застосунку. Про це Żabka і найбільший польський банк повідомили у п'ятницю, 17 квітня, пише Ліга.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як працюватиме картка

Йдеться про картку з кредитним лімітом, яка дозволяє оплачувати покупки не лише в магазинах Żabka, а й у будь-яких торгових точках, де приймають картки Visa. Вона також передбачає можливість відстрочення платежу — фактично поєднує функції кредитної картки та короткострокового споживчого фінансування.

Партнерами проєкту виступають Visa, яка забезпечує платіжну інфраструктуру, та Planet Pay, відповідальна за випуск карток.

Проєкт є частиною стратегії PKO Bank Polski зі створення так званого embedded banking (вбудований банкінг) — коли банківські послуги інтегруються у сторонні сервіси. Така модель, зазначають у банку, розрахована на масове використання. У випадку з Żabka йдеться про доступ до продукту для мільйонів користувачів застосунку.

Хто вже запровадив

Раніше PKO Bank Polski — найбільший банк країни з активами понад 583 млрд злотих (близько $146 млрд) — вже запустив подібні рішення разом з Allegro (найбільша польська платформа електронної комерції) та на власній автомобільній платформі Automarket.

Подібні моделі, де банки інтегровані в ритейл, уже працюють у світі.

У Японії банк 7-Bank пов’язаний із мережею 7-Eleven і використовує спільний цифровий профіль клієнта для покупок і фінансових сервісів. У Південній Кореї банки Kookmin і Hana розміщують свої сервіси прямо в магазинах: клієнти можуть виконувати банківські операції в торгових точках, а за покупки й трансакції отримувати бонуси або знижки.

У Франції понад 40 років працює Carrefour Banque — спільний проєкт Carrefour і BNP, який поєднує кредитні картки, платежі та програму лояльності для мільйонів клієнтів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Spets и 3 назареєстрованого відвідувача.
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами