19 квітня 2026, 10:11

Банки чи пошта: який українці обирають спосіб отримання пенсій

В Україні більшість пенсіонерів отримують виплати через банки. Станом на 1 квітня 2026 року із 10,1 млн пенсіонерів 82,01% (8,2 млн осіб) користуються банківськими установами, тоді як 17,99% (1,9 млн) отримують пенсії через «Укрпошту». Про це свідчать дані Пенсійного фонду України.

Який середній розмір

Середній розмір пенсії на зазначену дату становив 6 544,62 грн.

Хто з банків лідирує

Лідером серед банків за кількістю пенсіонерів залишається ПриватБанк — через нього виплати отримують 58,9% клієнтів-пенсіонерів.

На другому місці — Ощадбанк із часткою 30,44%. Далі йдуть Райффайзен Банк Аваль (3,54%) та інші банки, на які сукупно припадає 7,12%.

Тенденція свідчить про подальшу диджиталізацію пенсійних виплат та поступове зменшення ролі поштових відділень у доставці пенсій.

Водночас значна частка отримувачів «Укрпошти» зберігається, зокрема, у сільській місцевості та серед маломобільних громадян.

Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
BigBend
19 квітня 2026, 13:35
Треба давно примусово перевести всі пенсії в виплату на карту. І Укрпошта перестане бути збитковою.
Qwerty1999
19 квітня 2026, 14:04
И как пенсионеры в сельской местности будут получать свою пенсию,
ведь таких пенсионеров однозначно более миллиона.
Конечно, можно лишить Укрпочту клиентов-пенсионеров в сельской местности,
что КМУ и ПФУ даже пару раз пытались сделать, но кроме Укрпочты никто
не захотел подать документы на конкурс по выплате пенсий в сельской местности.
Теперь у КМУ, ПФУ и НБУ главное, чтобы Укрпочта не получила банковскую лицензию
или подконтрольный банк в собственность.
НБУ с ФГВФЛ идут даже на то, чтобы ликвидировать мелкие банки,
принадлежащие государству, лишь бы они не достались Укрпочте.
