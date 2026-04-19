Банки чи пошта: який українці обирають спосіб отримання пенсій

В Україні більшість пенсіонерів отримують виплати через банки. Станом на 1 квітня 2026 року із 10,1 млн пенсіонерів 82,01% (8,2 млн осіб) користуються банківськими установами, тоді як 17,99% (1,9 млн) отримують пенсії через «Укрпошту». Про це свідчать дані Пенсійного фонду України.

Який середній розмір

Середній розмір пенсії на зазначену дату становив 6 544,62 грн.

Читайте також: Пенсії зросли, але не для всіх: кожен четвертий має лише 3,5 тис. грн

Хто з банків лідирує

Лідером серед банків за кількістю пенсіонерів залишається ПриватБанк — через нього виплати отримують 58,9% клієнтів-пенсіонерів.

На другому місці — Ощадбанк із часткою 30,44%. Далі йдуть Райффайзен Банк Аваль (3,54%) та інші банки, на які сукупно припадає 7,12%.

Тенденція свідчить про подальшу диджиталізацію пенсійних виплат та поступове зменшення ролі поштових відділень у доставці пенсій.

Водночас значна частка отримувачів «Укрпошти» зберігається, зокрема, у сільській місцевості та серед маломобільних громадян.