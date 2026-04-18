Пенсії зросли, але не для всіх: кожен четвертий має лише 3,5 тис. грн

Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
18 квітня 2026, 10:40

Пенсії зросли, але не для всіх: кожен четвертий має лише 3,5 тис. грн

До 7 236 гривень (близько 166$) зросла середня пенсія в Україні після щорічної індексації. Це на 14% більше, ніж рік тому. Попри підвищення, майже кожен четвертий пенсіонер в Україні досі отримує близько 3,5 тисяч гривень на місяць. Проте за рік частка людей із найнижчими пенсіями зменшилася з 36% до 28%, пише Опендатабот.

До 7 236 гривень (близько 166$) зросла середня пенсія в Україні після щорічної індексації.

Скільки отримуюють пенсіонери

Найбільше пенсіонерів отримують від 5 до 10 тисяч гривень — це 3,66 мільйона осіб або 36% від загальної кількості. Середня пенсія в цій категорії — 6 686 гривень, а частка таких пенсіонерів збільшилась з 29% до 36%.

Зростає і кількість пенсіонерів, які отримують понад 10 тисяч гривень — 1,86 мільйона. Якщо рік тому таких було 15%, то зараз — уже 19%. У цій групі середня пенсія сягає 16,5 тисяч гривень.

Водночас поступово зменшується частка пенсіонерів із виплатами від 4 до 5 тисяч гривень. Наразі це 1,74 мільйона людей, або 17%, тоді як рік тому їх було близько 20%. Середня пенсія тут — приблизно 4,5 тисячі гривень.

Де найвищі пенсії

Найвищі пенсії традиційно у Києві — в середньому, 9 864 гривні. Найнижчі — на Тернопільщині, де середня виплата становить 5 612 гривень. Загалом лише у 8 регіонах пенсії дотягують до середнього рівня або перевищують його.

Проте найбільший приріст середньої пенсії за рік зафіксовано на Рівненщині (+22%) та Житомирщині (+20%).

Варто зазначити, що майже кожен четвертий пенсіонер в Україні продовжує працювати — 2,8 мільйона українців. Їхня середня пенсія вища і становить близько 7,9 тисячі гривень на місяць.

Загалом 10,05 млн пенсіонерів налічується наразі в Україні. З січня по березень 2026 року пенсіонерів поменшало на 116 тисяч. Для порівняння, у середньому, Україна втрачає близько 170 тисяч пенсіонерів щороку. За чотири роки повномасштабної війни кількість пенсіонерів скоротилася на 740 тисяч.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 2

Qwerty1999
Qwerty1999
18 квітня 2026, 10:49
Если всю жизнь получать официальную минимальную з/п,
то и пенсия будет не намного выше минимальной.
BigBend
BigBend
18 квітня 2026, 12:03
Або якщо все життя працювати лише в СССР, а потім чомусь чекати пенсії від України.
Новини по темі
Всі новини
