Пенсії зросли, але не для всіх: кожен четвертий має лише 3,5 тис. грн

До 7 236 гривень (близько 166$) зросла середня пенсія в Україні після щорічної індексації. Це на 14% більше, ніж рік тому. Попри підвищення, майже кожен четвертий пенсіонер в Україні досі отримує близько 3,5 тисяч гривень на місяць. Проте за рік частка людей із найнижчими пенсіями зменшилася з 36% до 28%, пише Опендатабот.

Скільки отримуюють пенсіонери

Найбільше пенсіонерів отримують від 5 до 10 тисяч гривень — це 3,66 мільйона осіб або 36% від загальної кількості. Середня пенсія в цій категорії — 6 686 гривень, а частка таких пенсіонерів збільшилась з 29% до 36%.

Зростає і кількість пенсіонерів, які отримують понад 10 тисяч гривень — 1,86 мільйона. Якщо рік тому таких було 15%, то зараз — уже 19%. У цій групі середня пенсія сягає 16,5 тисяч гривень.

Водночас поступово зменшується частка пенсіонерів із виплатами від 4 до 5 тисяч гривень. Наразі це 1,74 мільйона людей, або 17%, тоді як рік тому їх було близько 20%. Середня пенсія тут — приблизно 4,5 тисячі гривень.

Де найвищі пенсії

Найвищі пенсії традиційно у Києві — в середньому, 9 864 гривні. Найнижчі — на Тернопільщині, де середня виплата становить 5 612 гривень. Загалом лише у 8 регіонах пенсії дотягують до середнього рівня або перевищують його.

Проте найбільший приріст середньої пенсії за рік зафіксовано на Рівненщині (+22%) та Житомирщині (+20%).

Варто зазначити, що майже кожен четвертий пенсіонер в Україні продовжує працювати — 2,8 мільйона українців. Їхня середня пенсія вища і становить близько 7,9 тисячі гривень на місяць.

Загалом 10,05 млн пенсіонерів налічується наразі в Україні. З січня по березень 2026 року пенсіонерів поменшало на 116 тисяч. Для порівняння, у середньому, Україна втрачає близько 170 тисяч пенсіонерів щороку. За чотири роки повномасштабної війни кількість пенсіонерів скоротилася на 740 тисяч.