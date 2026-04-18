18 квітня 2026, 13:00

$50 млрд за 50 днів — стільки коштувала світовим ринкам нафти війна в Ірані

За майже 50 днів з початку війни в Ірані світова економіка недоотримала сирої нафти на суму понад $50 млрд. Наслідки цієї кризи, за оцінками аналітиків та підрахунками Reuters, відчуватимуться місяці та роки.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

У п'ятницю міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Ормузька протока відкрита після угоди про припинення вогню, досягнутої в Лівані. Водночас президент США Дональд Трамп висловив упевненість, що угоду щодо припинення війни в Ірані буде укладено «швидко», хоча точні терміни залишаються неясними.

За даними Kpler, з початку кризи, що вибухнула наприкінці лютого, світовий ринок втратив понад 500 млн барелів нафти і конденсату — це найбільший збій у постачанні енергоносіїв у сучасній історії.

Щоб уявити масштаб, втрата 500 мільйонів барелів нафти еквівалентна:

  • повної зупинки світової авіації на 10 тижнів;
  • припинення всіх автомобільних перевезень у світі на 11 днів;
  • майже місячному споживанню нафти у США або більш ніж місячному споживанню для всієї Європи;
  • приблизно шестирічне споживання палива для збройних сил США;
  • достатньої кількості палива для роботи всієї світової індустрії морських перевезень протягом чотирьох місяців.

Ключові факти кризи

Арабські країни Перської затоки в березні втрачали близько 8 млн барелів видобутку на добу — це майже одно сукупний видобуток Exxon Mobil і Chevron, двох найбільших нафтових компаній світу.

Експорт авіапалива з Саудівської Аравії, Катару, ОАЕ, Кувейту, Бахрейну та Оману впав із приблизно 19,6 млн барелів у лютому до всього 4,1 млн барелів за березень і квітень разом узяті. Цієї втрати експорту вистачило б приблизно на 20 000 рейсів туди і назад між аеропортами JFK у Нью-Йорку та Хітроу у Лондоні.

За середньої ціни на нафту близько $100 за барель з початку конфлікту, ці обсяги, що бракують, є приблизно $50 млрд втраченої вигоди, підрахував Йоханнес Раубалл, старший аналітик з сирої нафти в Kpler. Ця сума еквівалентна 1% річного ВВП Німеччини або приблизно всьому ВВП таких країн, як Латвія чи Естонія.

Повне відновлення може зайняти роки

Навіть незважаючи на заяви іранського міністра закордонних справ про відкриття Ормузької протоки, відновлення видобутку та постачання, як очікується, буде повільним. За даними Kpler, світові наземні запаси нафти у квітні вже скоротилися приблизно на 45 мільйонів барелів. З кінця березня перебої у видобутку досягли приблизно 12 млн барелів на добу.

«Відновлення роботи родовищ з важкою нафтою в Кувейті та Іраку може зайняти від чотирьох до п'яти місяців, що призведе до подальшого скорочення запасів протягом літа», — говорить Раубал.

Збитки, завдані переробним потужностям та комплексу ЗПГ у катарському Рас-Лаффані, означає, що повне відновлення регіональної енергетичної інфраструктури може тривати роки.

kadaad1988
18 квітня 2026, 13:34
Кто не доктор всем европейцам и арабам, которые не захотели вместе со Штатами додавить иранскую помойку?
