Індійські банки призупинили імпорт золота та срібла. В чому причина

Через те, що уряд Індії затримує дозвіл на імпорт дорогоцінних металів, на митниці «застрягло» близько 5 тонн золота та 8 тонн срібла. В результаті індійські банки призупиняють оформлення нових замовлень на ці дорогоцінні метали, пише Reuters з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

Що відомо

Зазвичай, на початку кожного фінансового року, що в Індії відраховується з 1 квітня, Генеральне управління зовнішньої торгівлі (DGFT) при Міністерстві торгівлі та промисловості видає документ, в якому перераховує фінансові організації, уповноважені Резервним банком Індії (RBI) імпортувати золото та срібло. Проте термін дії попереднього розпорядження, виданого у квітні 2025 року, минув, а новий дозвіл досі не опублікований.

Невизначеність щодо термінів оприлюднення документа призвела до того, що банки призупинили нові імпортні замовлення від закордонних постачальників. Джерела Reuters заявили, що не бачать сенсу розміщувати нові замовлення, якщо попередні партії не можуть бути відвантажені.

Як повідомляє агентство, зниження попиту на дорогоцінні метали в Індії може скоротити торговий дефіцит країни та зміцнити рупію, що стикається з рекордним послабленням.

Раніше RBI вже вжив різних заходів щодо зміцнення курсу національної валюти. Зокрема, регулятор висунув ініціативу, яка зобов'язує іноземні банки розкривати інформацію про закордонні рупієві угоди з похідними фінансовими інструментами та запропонував державним нафтопереробним компаніям купувати долари через спеціальну кредитну лінію.