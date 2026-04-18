Гнучкість у маяках і новий перегляд: про що Свириденко говорила з очільницею МВФ

Україна зацікавлена в продовженні успішної співпраці з МВФ. На цьому наголосила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко під час зустрічі з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою у Вашингтоні під час Весняних зустрічей МВФ та Світового банку.

Про що говорили

Програма МВФ — високий пріоритет українського Уряду. Ключові бенчмарки цієї програми наближають нас до ЄС, створюючи умови для побудови сучасної, конкурентної та прозорої економіки європейського зразка.

«Домовилися, що в умовах повномасштабного вторгнення для України важливо зберегти гнучкість у виконанні структурних маяків», — підкреслила Очільниця Уряду.

За її словами, російські атаки на українські міста та енергетику роблять співпрацю з МВФ ще важливішою. «Макроекономічна стабільність — це фундамент нашого спротиву і підтримки Сил оборони. Більшість доходів бюджету йде на оборону, а міжнародна допомога, яку МВФ допомагає нам залучати, покриває критичні соціальні витрати та утримання держави», — наголосила Юлія Свириденко.

Читайте також: Україна зірвала всі маяки нової програми МВФ у першому кварталі

Прем'єр-міністр також відзначила результати попередньої програми співпраці з МВФ, яка стала історичним успіхом: вісім переглядів не мала жодна країна в умовах широкомасштабної війни.

Перший транш обсягом 1,5 млрд доларів за новою чотирирічною програмою розширеного фінансування МВФ уже отримано в березні. Український Уряд налаштований на те, щоб ця програма була так само успішною, попри жорстокість триваючої російської війни.

Юлія Свириденко проінформувала директорку-розпорядницю про спільні з народними депутатами кроки для проходження першого перегляду. Верховна Рада ухвалила законодавство щодо військового збору та оподаткування електронних майданчиків, завершено конкурс на очільника Державної митної служби.

«Далі готові працювати над подальшою детінізацією бізнесу, втіленням реформ та розширенням інвестиційної привабливості України. Чекаємо на візит місії МВФ до Києва у травні», — резюмувала Прем'єр-міністр.