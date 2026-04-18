53% британців хочуть назад до ЄС — опитування

У Великій Британії провели опитування щодо підтримки повернення країни до Європейського Союзу. За його результатами, повне повернення до ЄС підтримали 53% британців. Про це йдеться у дослідженні Best for Britain, пише Guardian .

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що показало опитування?

Дослідження показало, що хоча 61% усіх виборців підтримує нинішній підхід уряду до відносин з ЄС, лише 19% зробили це «рішуче».

Повне повернення до ЄС підтримали б 53% усіх виборців, причому підтримка серед виборців Лейбористської партії становила 83%, серед ліберал-демократів — 84%, а серед «зелених» — 82%. З виборців Консервативної партії відповідно подібний крок підтримали б 39%, а партії Reform UK — 18%.

Опитування провели до 10-ї річниці Brexit.

Нагадаємо

У 2016 році у Великій Британії провели референдум, де більшість громадян (59%) підтримали вихід із ЄС. Офіційно країна вийшла із цього блоку 31 січня 2020 року.