НКРЕКП планує підвищити граничні ціни на електроенергію для бізнесу з 1 травня

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), має намір збільшити граничні ціни (прайс-кепи) на електроенергію для непобутових споживачів. Нові максимальні та мінімальні тарифи на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому та балансуючому ринках планують ввести в дію з 1 травня 2026 року. Про це повідомляє ExPro 17 квітня.

За результатами відкритого обговорення, що відбулося 17 квітня, Департамент енергоринку запропонував скасувати диференціацію за годинами та встановити єдині граничні ціни на всю добу:

На ринку «на добу наперед» (РДН) та внутрішньодобовому ринку (ВДР) максимальна межа становитиме 15 000 грн/МВт·год, а мінімальна — 10 грн/МВт·год.

На балансуючому ринку (спеціальному сегменті для компенсації непередбачуваних відхилень) максимальну граничну ціну пропонують підняти до 17 000 грн/МВт·год, а мінімальну зафіксувати на рівні 0,01 грн/МВт·год.

Озвучені цифри ще не є остаточним рішенням. Найближчим часом проєкт відповідної постанови буде винесено на засідання регулятора. Вірогідно, що остаточне затвердження нових прайс-кепів відбудеться вже наступного тижня.