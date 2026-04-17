Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
17 квітня 2026, 19:16

Банки прогнозують приплив депозитів

Банківський сектор України готується до припливу клієнтських коштів: фінустанови очікують одночасного збільшення обсягів та вартості депозитів як від населення, так і від бізнесу. Попри загальне скорочення фінансування на початку року, ринок розраховує на стале зростання строкових вкладів та нарощування капіталу завдяки прибутковості. Про це свідчить опитування про банківське фондування, яке провів Національний банк України.

Банківський сектор України готується до припливу клієнтських коштів: фінустанови очікують одночасного збільшення обсягів та вартості депозитів як від населення, так і від бізнесу.

Підсумки першого кварталу

За результатами опитування, у першому кварталі 2026 року (як і за аналогічний період минулого року) загальний обсяг банківських зобов'язань зменшився. Більшість фінансових установ зафіксувала відтік коштів із рахунків корпоративних клієнтів. Водночас обсяг депозитів домогосподарств продемонстрував незначне зростання. Наміри банків залучати кошти населення підтримувалися регуляторними вимогами Національного банку та привабливою вартістю такого фондування. Щодо бізнесу, то регуляторні норми також стимулювали банки до залучення корпоративних депозитів, проте цей процес гальмувався вищою вартістю залучень та загальним зменшенням пропозиції вільних коштів від самих клієнтів.

Середня вартість банківських зобов'язань за підсумками кварталу зросла. Насамперед це торкнулося коштів пересічних громадян, які стали дорожчими для банків. Натомість вартість залучень від бізнесу дещо знизилася. Вперше з третього кварталу 2024 року (тобто за півтора року) фінустанови зафіксували збільшення частки фондування в іноземній валюті.

Специфічна ситуація склалася в сегменті оптового фондування, до якого входять випуски облігацій, кредити від міжнародних фінансових організацій (МФО) чи материнських банків, а також довгострокове рефінансування. Його обсяги зростали переважно в окремих великих гравців ринку, а ціна таких запозичень залишилася без змін.
Прогнози на квітень-червень: приплив ліквідності та вищі ставки

У другому кварталі банківський сектор очікує на зміну тренду: прогнозується загальне збільшення обсягу зобов'язань. За оцінками респондентів, зростатимуть залучення як від населення, так і від бізнесу. Разом із цим банкіри готуються до загального підвищення вартості запозичень. Очікується, що відсоткові ставки зростуть за депозитами для обох ключових категорій клієнтів (корпорацій та домогосподарств), тоді як ціна оптових коштів знову залишиться стабільною. Щодо валютних вкладів, банкіри прогнозують зниження їхньої частки в загальній структурі у квітні-червні. Крім того, строковість депозитів (термін залучень) зростає вже четвертий квартал поспіль, і фінустанови впевнені, що ця тенденція триватиме щонайменше наступні 12 місяців.

Майже третина опитаних банків (за розміром активів) також очікує на залучення оптового фондування у другому кварталі. Загалом зросла частка респондентів, які мають намір отримати такі кошти впродовж року. Банки розраховують на надходження фінансування для проєктів відновлення з боку структур Європейського Союзу та МФО. Залучення оптових ресурсів також диктується наміром узгодити строковість активів і зобов'язань, потребою збільшення обсягу балансу, зацікавленістю інвесторів та іншими неціновими факторами.

Стан капіталу: рекордні прибутки та плани акціонерів

У першому кварталі представники банків, що контролюють дві третини активів системи, повідомили про зростання загального обсягу власного капіталу за останні 12 місяців. Ринок очікує збереження цієї тенденції і впродовж наступного року (з другого кварталу 2026-го до першого кварталу 2027 року). Головним чинником нарощування капіталу, починаючи ще з третього кварталу 2022 року, банки називають свою прибутковість. Водночас подальше підвищення обсягу капіталу стримувалося змінами регуляторних вимог, макроекономічними умовами, рішеннями щодо ризик-апетиту та планами зростання фінустанов.

При цьому банки, які володіють 17% активів системи, повідомили про наміри акціонерів додатково збільшити обсяги капіталу протягом найближчих 12 місяців. Окремим показником стало зменшення вартості капіталу за останній рік (це зафіксовано вперше з кінця 2024 року). Банкіри очікують, що капітал ставатиме дешевшим і в майбутньому.

Джерело: Мінфін
kadaad1988
kadaad1988
17 квітня 2026, 19:50
#
Надейся и жди, вся жизнь впереди!!!
Новини по темі
Всі новини
