Євро на міжбанку стрибнуло до 52 грн, долар — до 44

Курс євро на міжбанку у п'ятницю, 17 квітня, суттєво зріс й перетнув позначку 52 грн. Долар подорожчав до 44 грн. Про це свідчать дані торгів.
17 квітня 2026, 17:41
|
Відкриття 17 квітня
|
Закриття 17 квітня
|
Зміни
|
43,81/43,86
|
44,04/44,07
|
23/21
|
51,59/51,64
|
52,13/52,15
|
54/56
Офіційний курс: долар — 43,64 грн, євро — 51,42 грн.
Середній курс у банках: 43,58−44,09 грн/долар, 51,27−52,00 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 43,90−44,10, євро — 51,80−52,20 грн.
Джерело: Мінфін
Коментарі - 2