Ціни на електроенергію для бізнесу можуть зрости: регулятор готує підвищення прайс-кепів з 1 травня

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), планує переглянути граничні ціни на електроенергію для бізнесу. Відповідну пропозицію Департамент енергоринку представив за результатами обговорень, що відбулися 17 квітня. Про це повідомляє ExPro.

Нові цінові межі

Згідно з проєктом, з 1 травня 2026 року граничні ціни на ринку «на добу наперед» (РДН) та внутрішньодобовому ринку (ВДР) можуть зрости до наступних значень:

Максимальна ціна: 15 000,00 грн/МВт·год (на всі години доби).

Мінімальна ціна: 10,00 грн/МВт·год.

На балансуючому ринку пропонується встановити ще вищий «верхній» поріг:

Максимальна ціна: 17 000,00 грн/МВт·год.

Мінімальна ціна: 0,01 грн/МВт·год.

Коли чекати на рішення?

За даними аналітиків ExPro, наразі це лише пропозиція профільного департаменту. Остаточний проєкт постанови мають винести на офіційне засідання Комісії найближчим часом. Очікується, що регулятор затвердить нові прайс-кепи вже наступного тижня.