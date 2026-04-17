Євро продовжує стрімко зростати: офіційний курс валют на понеділок

НБУ визначив курси валют на понеділок, 20 квітня. Офіційний курс євро вже втретє за тиждень оновлює історичний максимум. Долар також зростає. Про це свідчать дані на сайті НБУ.

► Підписуйтесь на телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

На понеділок НБУ встановив такий курс долара: 43,89 грн. Це на 25 копійок більше, ніж у п'ятницю (43,64).

Історичний максимум долара: 44,16 (13.03.​​​​​​26).

Курс євро

Водночас курс євро на понеділок був встановлений на позначці — 51,77 грн, що на 35 копійок більше, ніж у п'ятницю (51,42). Таким чином євро оновило свій історичний рекорд. З початку квітня ця валюта в Україні подорожчала на 1 гривню 27 копійок.

Інші валюти

Польський злотий: 12,12 грн

Британський фунт: 59,11 грн

Швейцарський франк: 55,70 грн.

