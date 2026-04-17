Станом на 17 квітня на українському ринку пального спостерігається незначне зниження вартості більшості видів нафтопродуктів. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
17 квітня 2026, 16:18
Ціни на пальне 17 квітня: дизель та бензин А-95 продовжують дешевшати
Середні ціни на пальне
- Дизельне пальне продемонструвало найвідчутніше зниження — середня ціна впала на 14 копійок і становить 91,25 грн/л.
- Бензин А-95 подешевшав на 11 копійок, зафіксувавшись на позначці 73,01 грн/л.
- Автогаз продовжує повільний рух вниз: мінус 4 копійки за добу, середня вартість — 49,13 грн/л.
- Бензин А-92 залишається стабільним — його ціна не змінилася і становить 67,34 грн/л.
- Бензин А-95 преміум став єдиною позицією, що показала символічне зростання на 1 копійку — до 76,59 грн/л.
Ціни АЗС на пальне та автогаз
Джерело: Мінфін
