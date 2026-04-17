Tether рятує Drift Protocol після злому на майже $300 млн, Charles Schwab запустила спотову торгівлю криптовалютами: що нового

Tether рятує Drift Protocol після злому на майже $300 млн, поки Circle тримає паузу

Емітент USDT, компанія Tether, втрутилася в ситуацію навколо децентралізованого протоколу Drift Protocol, який на початку квітня став жертвою масштабної атаки північнокорейських хакерів. Tether запропонувала пакет допомоги у розмірі $127,5 млн.

Згідно з оновленими даними команди Drift від 16 квітня, збитки від хакерської атаки виявилися більшими за прогнози й сягнули $295,7 млн. Зловмисники готували напад пів року, використовуючи методи соціальної інженерії.

Ця ситуація спровокувала хвилю критики на адресу компанії Circle. Хакери вивели близько $232 млн саме в USDC, при цьому адреси зловмисників залишалися активними протягом кількох годин.

CEO Джеремі Аллейр заявив, що фірма втручається в транзакції лише за рішенням суду, оскільки вважає небезпечним брати на себе роль «вершителя доль» у блокчейні. Через бездіяльність Circle проєкт вирішив змінити пріоритети.

На відміну від конкурентів, Tether вирішила діяти агресивно, запропонувавши кредитну лінію на $100 млн, гранти та позики для маркетмейкерів. План відновлення передбачає:

Перехід на USDT: відтепер Tether стане основним розрахунковим активом протоколу.

Токен компенсації: Drift випустить спеціальний ліквідний токен, який дасть право на отримання відшкодування.

Аудит та безпеку: проєкт пройде перевірку в Ottersec та Asymmetric, а управління коштами передадуть на мультипідписний гаманець.

Проти Circle подали колективний позов через дії під час злому Drift Protocol

Інвестор децентралізованої біржі Drift Protocol Джошуа Макколлум подав колективний позов проти Circle Internet Group до федерального суду штату Массачусетс. Позов було подано 14 квітня 2026 року.

Позивач стверджує, що під час злому Drift Protocol 1 квітня зловмисники викрали близько $300 млн. Значну частину цих коштів було конвертовано в стейблкоїн USDC та виведено через міжмережевий протокол Circle — CCTP.

За матеріалами справи, протягом приблизно восьми годин хакери перевели близько 230 млн USDC із мережі Solana в Ethereum без втручання з боку компанії-емітента.

Згідно з описом у позові, схема передбачала конвертацію викрадених активів у USDC, подальше переміщення коштів між блокчейнами через CCTP і обмін на Ethereum, який неможливо заморозити.

Позивачі вважають, що Circle мала можливість зупинити ці операції, однак не зробила цього. Компанії закидають недбалість і сприяння конверсії активів. У документі також зазначається, що Circle могла отримати інформацію про злам у режимі реального часу — зокрема через соцмережу X, а також від команди Drift Protocol.

Окремо підкреслюється, що раніше компанія вже застосовувала механізми заморожування активів, зокрема блокувала гаманці у березні 2026 року.

Серед аргументів позивачів — наявність у Circle технічної можливості обмежити операції, а також приклади інших учасників ринку, які реагували на подібні інциденти швидше. У позові також згадуються попередні порушення комплаєнсу компанії на суму близько $420 млн за останні роки.

Charles Schwab запустила спотову торгівлю криптовалютами

Одна з найбільших брокерських компаній у світі Charles Schwab оголосила про запуск нового рахунку Schwab Crypto, який дозволяє клієнтам напряму торгувати криптовалютами.

Згідно з повідомленням компанії, користувачі отримають доступ до спотової торгівлі Bitcoin та Ethereum, а також до освітніх матеріалів і професійної підтримки. Сервіс буде доступний, зокрема, для роздрібних клієнтів, а його впровадження відбуватиметься поетапно.

Schwab Crypto функціонує як окремий рахунок, який інтегрується з основними платформами компанії — Schwab.com, Schwab Mobile і thinkorswim. Це дозволяє інвесторам керувати криптоактивами поряд з акціями та біржовими фондами в межах єдиної екосистеми.

Обслуговування рахунку здійснюється через підрозділ Charles Schwab Premier Bank. Раніше клієнти брокера могли інвестувати в криптовалюти лише опосередковано — через біржові фонди та інші проксі-інструменти.

Крім торгівлі, користувачам будуть доступні аналітичні та освітні матеріали, зокрема в межах програми Schwab Coaching. Комісія за угоди становитиме 0,75%.

У компанії також повідомили про плани розширити перелік доступних криптоактивів і додати можливість конвертації у фіатні валюти.

Як зазначив керівник напряму роздрібних інвестицій у Charles Schwab Джонатан Крейг, новий продукт дозволить клієнтам отримати прямий доступ до криптовалют і торгувати ними поряд з іншими інвестиціями в межах єдиної платформи.

Публічні майнери продали рекордні 32 000 BTC у перому кварталі року

У першому кварталі 2026 року публічні майнінгові компанії реалізували понад 32 000 BTC — більше, ніж за весь 2025 рік. Про це свідчать дані TheEnergyMag.

Серед компаній, які брали участь у розпродажі, — MARA Holdings, CleanSpark, Riot Platforms, Cango, Core Scientific та Bitdeer. Обсяг продажів перевищив показник другого кварталу 2022 року, коли після краху екосистеми Terra (LUNA) майнери ліквідували близько 20 000 BTC.

Майнери змушені продавати активи на тлі низького рівня хешпрайсу, який не перевищує $35 за PH/с на добу. Саме цей рівень вважається точкою беззбитковості для багатьох учасників ринку, особливо тих, хто використовує застаріле обладнання.

За поточного показника близько $33 за PH/с на добу приблизно 20% майнінгових компаній працюють у збиток.

Водночас складність майнінгу та хешрейт мережі Bitcoin залишаються високими. Хоча в I кварталі загальна обчислювальна потужність мережі знизилася на 6%, вона все ще перебуває поблизу історичних максимумів.

За даними CryptoQuant, запаси біткоїна у майнерів поступово скорочуються з 2023 року. Якщо наприкінці 2023 року вони становили близько 1,86 млн BTC, то наразі — приблизно 1,8 млн BTC.

Зазвичай компанії продають лише частину резервів для покриття операційних витрат. Однак падіння ринку та зростання витрат на електроенергію змусили окремих гравців активніше розпродавати активи.

Аналітики CoinShares очікують, що тиск на майнерів збережеться. На їхню думку, ключовим фактором стабілізації ринку залишається зростання ціни біткоїна.