Ексміністр фінансів США попереджає про ймовірний обвал ринку держоблігацій

Колишній міністр фінансів США Генрі Полсон попередив про ризик падіння попиту на американські державні облігації через зростання боргового навантаження країни та закликав владу розробити план екстреного реагування. У разі настання такої кризи її наслідки будуть руйнівними, а інструментів для порятунку економіки виявиться значно менше, ніж під час фінансового краху минулих десятиліть. Про це повідомляє Bloomberg.

Ризики «боргової спіралі» та виснаження резервів

Генрі Полсон наголосив на необхідності мати короткостроковий цільовий план на випадок непередбачених обставин, який можна буде миттєво застосувати, коли економіка «зіткнеться зі стіною».

Головна загроза полягає в потенційному колапсі ринку казначейських облігацій США (Treasuries) — державних боргових паперів, загальний обсяг якого наразі становить 31 трильйон доларів. Експерти з бюджетних питань роками попереджають про ризик так званої «боргової петлі». Цей механізм працює так: через побоювання щодо величезного державного боргу інвестори починають вимагати вищої прибутковості (більших відсотків) за облігаціями. Це автоматично збільшує витрати уряду на виплату відсотків, що, своєю чергою, ще більше розширює бюджетний дефіцит. У найгіршому сценарії, якщо Міністерство фінансів не зможе залучити достатньо коштів для виплат, Федеральна резервна система буде змушена стати екстреним і єдиним покупцем цих паперів. За словами Полсона, коли ціни на держоблігації падають, а відсоткові ставки стрімко зростають за умови єдиного покупця в особі ФРС, це створює вкрай небезпечну ситуацію.

Полсон порівняв гіпотетичний борговий крах із фінансовою кризою, з якою він боровся на посаді міністра два десятиліття тому. За його словами, хоч би якою поганою була ситуація тоді, уряд мав фінансові можливості (фіскальні резерви) для ліквідації наслідків кредитного колапсу приватного сектору. У разі ж кризи державного боргу таких інструментів уже не буде.

Економіка США на тлі глобальних викликів

Оцінюючи поточний геополітичний контекст, колишній міністр зазначив, що в короткостроковій перспективі США здатні пережити економічні наслідки війни в Ірані легше, ніж будь-яка інша країна. Щодо глобальної конкуренції з Китаєм Полсон також висловив упевненість в американських позиціях, підкресливши, що Пекін стикається зі значно серйознішими економічними викликами. США, за його словами, мають найбільшу, найбільш інноваційну та диверсифіковану економіку з прибутковими компаніями, енергетичну незалежність і безпечне географічне оточення.

Проте головними внутрішніми викликами для Вашингтона залишаються державний борг, фіскальний дефіцит та політична поляризація. Полсон визнав, що зараз увага політиків зосереджена на ситуаціях в Україні та Ірані, але закликав не забувати про проблему дефіциту.

Історичний бекграунд кризи 2008 року

Генрі Полсон очолював Міністерство фінансів США у 2006−2009 роках і був одним із головних архітекторів подолання наслідків іпотечної та фінансової кризи 2008 року. Саме під його керівництвом було розроблено програму TARP (Troubled Asset Relief Program), у межах якої американський уряд виділив сотні мільярдів доларів платників податків на викуп проблемних активів у найбільших банків та корпорацій (наприклад, AIG та Citigroup), щоб врятувати їх від банкрутства. Нинішня заява Полсона фіксує кардинальну зміну парадигми: якщо шістнадцять років тому держава виступала «рятувальним колом» для приватного сектору завдяки низькому борговому навантаженню, то тепер джерелом системного ризику стають самі державні фінанси.