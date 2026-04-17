В уряді назвали дедлайн повернення техогляду для всіх авто

Україна готується до масштабного повернення обов'язкового технічного контролю для всіх категорій транспорту, включаючи приватні легкові автомобілі. Запровадження цієї норми є однією з ключових вимог Європейського Союзу, і відповідне законодавство має бути ухвалене до кінця 2027 року. Про це повідомив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач під час круглого столу з регулювання авторинку, передає Уніан.

Ключові нововведення реформи

До кінця наступного року уряд планує затвердити зміни, які зобов'яжуть проходити періодичний ТО абсолютно всіх власників легкових авто. Зараз це обов'язково лише для комерційного транспорту.

Крім стаціонарних пунктів ТО, в Україні з'являться мобільні комплекси. Правоохоронці зможуть зупиняти авто безпосередньо на дорозі для технічної перевірки та ухвалювати рішення про заборону подальшої експлуатації у разі виявлення несправностей.

Ця реформа є частиною зобов’язань України перед ЄС і спрямована на підвищення безпеки дорожнього руху.

Політичні дискусії та ризики

Попри плани уряду, питання залишається вкрай складним. За словами Деркача, частина народних депутатів виступає проти ініціативи, вважаючи її недоречною під час війни через додаткові витрати для громадян. Крім того, для запуску «придорожніх» перевірок країні не вистачає не лише законів, а й дороговартісного технічного обладнання.

