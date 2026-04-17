В Україні затримали хакера, який виманив понад $100 млн у США та Європі

Правоохоронці України спільно з міжнародними партнерами провели масштабну спецоперацію на Закарпатті, затримавши учасника міжнародного кіберсиндикату. Зловмисник, чиї махінації завдали збитків США та Європі на понад $100 млн, роками переховувався під вигаданим ім'ям. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Деталі

Фігурант був частиною потужної мережі хакерів. Злочинці використовували шкідливе ПЗ для викрадення корпоративної інформації та особистих даних, після чого вимагали викуп за їхнє повернення. Коли ФБР оголосило чоловіка в міжнародний розшук, він оформив фіктивні документи про власну смерть.

«Поховавши» себе за паперами, аферист розпочав «нове життя» в Україні, використовуючи підроблені документи.

Легалізація мільйонів: крипта та нерухомість

Спільно з родичами та двома спільниками хакер відмивав гроші, купуючи елітне майно. Правоохоронці виявили величезну різницю між офіційними доходами родини та вартістю їхніх активів — розрив склав десятки мільйонів гривень.

Під час обшуків в Ужгороді та інших містах було вилучено:

$8,3 млн у криптовалюті;

$1 млн готівкою;

Крім того, накладено арешт на майно вартістю 80 млн грн.

Затримання

Зловмисника затримали в будинку родича в Ужгороді. Слідчі ДБР уже вручили йому підозру за підроблення документів та легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом (ст. 358 та ст. 209 ККУ). Двоє його спільників також отримали підозри. Наразі всі фігуранти перебувають під вартою.