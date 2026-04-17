17 квітня 2026, 11:45

Гривня під тиском: аналітики прогнозують девальвацію до 45,5 за долар

Український валютний ринок стикається з підвищеним попитом на іноземну валюту з боку аграріїв, тоді як на світових майданчиках долар слабшає через геополітичну нестабільність. Попри активне втручання Нацбанку та стабілізацію готівкового сектора, економіка продовжує залежати від зовнішнього кредитування, що формує девальваційні очікування. Про це повідомляють аналітики КИТ Group.

Український валютний ринок стикається з підвищеним попитом на іноземну валюту з боку аграріїв, тоді як на світових майданчиках долар слабшає через геополітичну нестабільність.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Вплив Близького Сходу та рішення світових центробанків

Глобальна економіка зазнає потрясінь через військовий конфлікт на Близькому Сході за участю США, Ізраїлю та Ірану. Хоча надії на переговори між Вашингтоном і Тегераном дещо заспокоїли ринок — ціна на нафту марки Brent впала зі 108 до 95 доларів за барель — Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) зафіксувало в березні безпрецедентне в історії падіння світових поставок нафти. Вони скоротилися на 10,1 млн барелів на день (до рівня 97 млн барелів). На цьому тлі Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив свій прогноз зростання світової економіки у 2026 році з 3,3% до 3,1%.

Через геополітичну турбулентність долар втратив 2,2% вартості порівняно з кошиком ключових світових валют (згідно з індексом DXY). Фінансові ринки оцінюють у 99% ймовірність того, що Федеральна резервна система США (ФРС) наприкінці квітня утримає базову процентну ставку на рівні 3,5−3,75%. Керівництво ФРС вичікує наслідків іранської кризи. Ситуацію ускладнює закінчення повноважень голови регулятора Джерома Пауелла у травні та спроби тиску з боку адміністрації Дональда Трампа щодо стимулювання економіки шляхом зниження ставок.

Водночас у Європі зростає інфляція через здорожчання енергоносіїв. Президентка Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард заявляє про невизначеність наслідків війни, однак ринок очікує підвищення європейських ставок уже влітку. Це підштовхнуло курс пари євро/долар: з 1,1520 наприкінці березня він зріс до 1,1786 у квітні.

Внутрішній ринок: попит на пальне та очікування траншів

В Україні попит на валюту стабільно перевищує пропозицію. Головна причина — імпортери, які закуповують дороге пальне для активної фази посівної кампанії. Щоб не допустити різкого знецінення гривні (і перетину психологічної межі у 44 грн/дол.), Національний банк України активно продає резерви. У березні обсяг інтервенцій НБУ становив понад 4,4 млрд доларів (проти 2,99 млрд у лютому), а в період з 6 до 10 квітня — 765,87 млн доларів. Завдяки цьому офіційний курс долара з початку квітня зміцнився з 43,91 до 43,51 грн/дол., а котирування на міжбанківському ринку знизилися з 43,85 до 43,44−43,5 грн/дол.

На готівковому ринку березневий ажіотаж, коли населення придбало рекордні 2,39 млрд доларів (чиста купівля становила 968 млн доларів), повністю спав. Нині дефіциту банкнот немає. Долар купують у коридорі 43,10−43,35 грн (на початку місяця було 43,40−43,60 грн), а продають по 43,7−43,8 грн (проти 43,99−44,15 грн на початку квітня). Різниця між курсом купівлі та продажу (спред) звузилася до 0,3−0,55 грн/дол.

Офіційний курс євро від початку квітня зріс із 50,45 до 51,27 грн/євро. В обмінниках готівковий євро купують по 50,85−51,0 грн (проти 50,0−50,7 грн раніше), а продають по 51,5−51,8 грн (раніше 51,0−51,2 грн). При цьому спреди щодо євро розширилися до 0,5−1 грн на тлі загальносвітової невизначеності.

Глобально ж макроекономічна стабільність України критично залежить від двох джерел фінансування. У червні очікується перегляд програми МВФ, що дозволить отримати транш у 686 млн доларів. Крім того, новий прем'єр Угорщини Петер Мадяр пообіцяв розблокувати кредит від ЄС на 90 млрд євро, щойно відновиться постачання нафти трубопроводом з України. Згідно із заявами Президента України Володимира Зеленського та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, ремонтні роботи мають завершитися наприкінці квітня.

Прогнози

Аналітики дають наступні орієнтири щодо курсу валют:

  • Долар США: у перспективі 1−2 тижнів очікуються коливання в діапазоні 43,70−44,20 грн/дол. Прогноз на 2−3 місяці становить 44,20−44,85 грн/дол. Довгостроковий базовий сценарій (6+ місяців) передбачає девальвацію гривні до 44,5−45,5 грн/дол. на тлі внутрішнього тиску та очікування зовнішньої допомоги.
  • Євро: у найближчі 2−4 тижні курс триматиметься на рівні 51,0−51,90 грн/євро. У середньостроковій перспективі можливе зростання до 52,5 грн/євро, а в горизонті від пів року — закріплення в коридорі 52,80−53,60 грн/євро.

Експерти радять інвесторам тримати від 40% до 70% накопичень у доларах США, адже він залишається базовим захисним активом. Для додаткової диверсифікації портфеля варто звернути увагу на євро, британський фунт стерлінгів, швейцарський франк та польський злотий. Якщо НБУ вдасться до підвищення облікової ставки, 10−15% коштів доцільно перевести у гривневі інструменти — короткострокові депозити або облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

Джерело: Мінфін
