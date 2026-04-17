Ціни на нафту падають на тлі можливих переговорів між США та Іраном

Світові ціни на нафту знизилися у п’ятницю, 17 квітня, на тлі очікувань можливих переговорів між США та Іраном, які можуть наблизити завершення конфлікту на Близькому Сході. Додатковим фактором стало набуття чинності 10-денного перемир’я між Ізраїлем і Ліваном, повідомляє Reuters.

Динаміка цін

Станом на 10:07, ф’ючерси на нафту Brent подешевшали на 0,61% — до $98,78 за барель.

Американська нафта WTI втратила 0,94% і торгувалася на рівні $93,8 за барель, частково скоригувавши зростання попередньої сесії.

Переговори

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон і Тегеран можуть провести переговори вже найближчими вихідними. За його словами, Іран запропонував не володіти ядерною зброєю протягом понад 20 років.

«Подивимося, як усе складеться, але, на мою думку, ми дуже близькі до укладення угоди з Іраном», — сказав Трамп журналістам біля Білого дому.

Конфлікт, який призвів до блокування Ормузької протоки протягом семи тижнів, суттєво вплинув на глобальний ринок, обмеживши близько п’ятої частини світових поставок нафти.

Водночас, за даними джерел, перемовники США та Ірану наразі знизили очікування щодо повноцінної мирної угоди та розглядають можливість тимчасового меморандуму, щоб уникнути ескалації.

Аналітики ING оцінюють, що через закриття протоки було порушено постачання приблизно 13 млн барелів нафти на добу.

Нагадаємо

У березні ціни на нафту зросли приблизно на 50%, після чого нещодавно опустилися нижче $100 за барель і протягом останнього тижня утримуються в діапазоні близько $90.