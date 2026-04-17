Акції Netflix впали на 9% на тлі слабких прогнозів

Компанія Netflix відзвітувала про фінансові результати за перший квартал, які перевершили очікування ринку, однак слабкі прогнози щодо майбутніх прибутків спровокували падіння вартості акцій на майже 9%. Про це повідомляє Bloomberg.

Суперечливі фінансові результати та прогнози

За перші три місяці року дохід Netflix зріс на 16%, сягнувши 12,3 млрд доларів, що перевершило попередні оцінки аналітиків (12,2 млрд доларів). Чистий прибуток на одну акцію становив 1,23 долара проти прогнозованих 76 центів. Такий суттєвий стрибок значною мірою забезпечила компенсація за розірвання угоди в розмірі 2,8 млрд доларів, яку Netflix отримала від компанії Paramount.

Попри успішний старт, інвесторів розчарували цільові показники на поточний, другий квартал. Netflix прогнозує прибуток на рівні 78 центів за акцію та загальний дохід у 12,57 млрд доларів. Обидві цифри виявилися меншими за очікування Волл-стріт, які становили 84 центи та 12,64 млрд доларів відповідно. Компанія пояснює це наміром суттєво збільшити витрати на створення нових шоу та фільмів до кінця поточного року. За словами гендиректора інвестиційної компанії Gerber Kawasaki Росса Гербера, ринок очікував покращення прогнозів на весь рік, і відсутність таких коригувань викликала розпродаж акцій.

Наслідки битви за Warner Bros. та оновлення стратегії

Цей квартальний звіт став першим відтоді, як у лютому Netflix відмовилася від наміру придбати медіахолдинг Warner Bros. Discovery. Зрештою Warner Bros. дісталася Paramount Skydance Corp. за 110 млрд доларів. Зараз ця транзакція проходить перевірку регуляторами у США та Європі і стикається з жорсткою критикою з боку Голлівуду. Під час тривалих переговорів акції Netflix перебували під тиском: інвестори побоювалися боргового навантаження від потенційної угоди та розцінювали цей крок як ознаку вичерпання внутрішніх ідей компанії.

Керівники Netflix Тед Сарандос та Грег Пітерс у листі до акціонерів наголосили, що Warner Bros. стала б «чудовим прискорювачем» їхньої стратегії, але виключно за правильної ціни. Сарандос додав, що процес торгів дав їм великий досвід у проведенні угод, а вихід з боротьби доводить фінансову дисципліну компанії щодо злиттів та поглинань.

Згідно зі звітом, рівень утримання клієнтів покращився в усіх регіонах. Керівництво сфокусовано на трьох пріоритетах: створенні якісного контенту, впровадженні нових технологій та збільшенні доходу з користувачів. На виконання останнього завдання Netflix у березні підвищила ціну на свій стандартний тариф без реклами на 2 долари, встановивши її на рівні 20 доларів на місяць.

Компанія також планує розширювати спортивне мовлення у світі: після успіху трансляції турніру World Baseball Classic, який приніс рекордний приріст підписників у Японії, ведуться переговори про партнерство з Національною футбольною лігою США (NFL). Крім серіалів і фільмів, Netflix продовжує інвестувати у відеоігри та подкасти, а до кінця цього місяця готує оновлення мобільного застосунку, де з'явиться вертикальна стрічка для зручнішого пошуку відео. Окремо повідомляється, що винагорода співкерівників компанії за минулий рік знизилася: Тед Сарандос заробив 53,9 млн доларів, а Грег Пітерс — 53,2 млн доларів.