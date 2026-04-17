Європа може залишитися без авіапального вже за шість тижнів — МЕА

Запаси авіаційного пального в Європі можуть вичерпатися вже протягом наступних шести тижнів. Про це в інтерв'ю Associated Press заявив виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Біроль, коментуючи наслідки блокади Ормузької протоки, повідомляє CNBC.

Масштаби енергетичного колапсу

«Це буде найбільша енергетична криза, з якою ми коли-небудь стикалися», — зазначив Біроль.

Він наголосив, що блокада Ормузької протоки матиме серйозні наслідки для світової економіки, зокрема для темпів зростання та інфляції.

Біроль попередив, що втрати поставок нафти у квітні будуть вдвічі більшими, ніж у березні. У багатьох країнах може початися раціонування енергії (введення лімітів).

Таож це буде удар по авіакомпаніях, оскільки авіаперевезення приносять європейській економіці близько 851 євро млрд щороку та забезпечують 14 млн робочих місць. Брак пального ставить під загрозу пік літнього туристичного сезону.

Лоукостер EasyJet вже повідомив, що лише у березні додаткові витрати на пальне склали 25 млн фунтів стерлінгів ($34 млн). Попит на квитки на кінець року впав на 2% порівняно з 2025 роком.

Аналітики Rystad Energy та ING підтверджують, Європа терміново потребує альтернативних джерел постачання. Проте швидка заміна таких обсягів пального наразі технічно неможлива. Окрім авіакеросину, очікується різке подорожчання бензину, газу та електроенергії.