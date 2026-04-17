Валютне ралі березня: де в Україні найактивніше купують готівкову валюту

Аналіз готівкового валютного ринку за перший квартал 2026 року демонструє традиційне лідерство столиці та несподівані зміни в регіональній динаміці. Попри те, що основний сплеск попиту припав на березень, поведінка покупців у різних областях суттєво відрізнялася. Про це повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин на своїй сторінці у Facebook.

Хто формує попит?

Київ залишається головним «валютним хабом» країни. Кожна четверта транзакція з купівлі готівкової валюти відбувається саме тут.

ТОП-5 регіонів за часткою ринку у 1 кварталі 2026 року:

Київ — 27%

Львівська область — 8%

Київська область — 8%

Одеська область — 7%

Дніпропетровська область — 6%

Динаміка змін: де попит зріс, а де впав?

Порівняння першого кварталу 2026 року з аналогічним періодом минулого року показує цікаві зміни. Поки одні регіони нарощували купівлю, інші — неочікувано скоротили активність.

Найбільший приріст зафіксовано у Київській області (+12,1%). Також зростання показала Харківщина (+4,6%) та Одещина (+2,4%).

Найбільше падіння продемонструвала Дніпропетровська область, де попит обвалився на -16,6%.

У Києві спостерігається легке охолодження інтересу — зниження на -2,6% порівняно з минулим роком.

Львівщина: ринок залишився стабільним — 0% змін.