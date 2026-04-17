Оренда квартири vs зарплата: де в Україні жити найвигідніше, а де — найдорожче

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
ВхідРеєстрація
17 квітня 2026, 8:01

Оренда квартири vs зарплата: де в Україні жити найвигідніше, а де — найдорожче

Спільне дослідження маркетплейса DIM.RIA та платформи robota.ua за березень 2026 року виявило критичний розрив між доходами українців та вартістю житла. Аналітики проаналізували середні зарплати найпопулярніших професій та вартість оренди однокімнатних квартир у різних регіонах країни.

Фото: pixabay

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Скільки українці витрачають на оренду житла в містах України?

Найдорожча оренда однокімнатної квартири — у Києві, у середньому 23 000 грн за місяць. Також до топ-5 міст із найвищими цінами на зйомне житло входять: Ужгород — 20 500 грн, Львів — 16 500 грн, Івано-Франківськ — 16 400 грн, Черкаси — 16 000 грн за місяць.

Найдоступніше житло можна орендувати в обласних центрах прифронтових регіонів: Харків — 4 900 грн, Чернігів — 5 000 грн, Запоріжжя та Миколаїв — 6 000 грн.

Які професії найпопулярніші та яку частку доходу вони витрачають на житло?

У межах дослідження сформовано топ-10 посад із найбільшою кількістю вакансій: водій, менеджер із продажу, кухар, бухгалтер, касир, комірник, продавець-консультант, бариста, менеджер по роботі з клієнтами та вантажник. Аналітики дослідили їхні середні заробітні плати у кожному обласному центрі України та визначили частку витрат на оренду однокімнатної квартири.

Тож, водій у Києві із заробітною платою у 45 000 грн сплачує 51% доходу за однокімнатну квартиру. У Харкові водій заробляє трохи менше — 37 500 грн, а частка оренди тут складає тільки 13%. У трьох інших великих містах водій у середньому має такий самий рівень доходу, але частка витрат на оренду вища: Одеса — 29%, Дніпро — 37%, Львів — 44%.

Менеджер із продажу у Києві отримує 40 000 грн, з яких 57% витрачає на оренду житла. У Харкові цей фахівець має можливість заробляти 35 000 грн, а оренда забиратиме лише 14% з цієї суми. В Одесі, Дніпрі та Львові менеджери з продажу отримують ті ж 35 000 грн, а на оренду однокімнатної квартири віддають 31%, 40% та 47% відповідно.

Які міста найкомфортніші за співвідношенням оренди до заробітної плати?

За усередненими даними п’ятірку найдоступніших міст формують обласні центри прифронтових регіонів:

  • Харків — 19%
  • Чернігів — 22%
  • Запоріжжя — 27%
  • Миколаїв — 27%
  • Суми — 36%.

Найбільшу частку від зарплати «з'їдає» оренда в Ужгороді — 92%. Мешканцю столиці в середньому потрібно віддавати 72% від місячного доходу на житло, у Львові — 64%, у Дніпрі — 54%, в Одесі — 42%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає zephyr и 17 незареєстрованих відвідувачів.
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами