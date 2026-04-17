Оренда квартири vs зарплата: де в Україні жити найвигідніше, а де — найдорожче

Спільне дослідження маркетплейса DIM.RIA та платформи robota.ua за березень 2026 року виявило критичний розрив між доходами українців та вартістю житла. Аналітики проаналізували середні зарплати найпопулярніших професій та вартість оренди однокімнатних квартир у різних регіонах країни.

Скільки українці витрачають на оренду житла в містах України?

Найдорожча оренда однокімнатної квартири — у Києві, у середньому 23 000 грн за місяць. Також до топ-5 міст із найвищими цінами на зйомне житло входять: Ужгород — 20 500 грн, Львів — 16 500 грн, Івано-Франківськ — 16 400 грн, Черкаси — 16 000 грн за місяць.

Найдоступніше житло можна орендувати в обласних центрах прифронтових регіонів: Харків — 4 900 грн, Чернігів — 5 000 грн, Запоріжжя та Миколаїв — 6 000 грн.

Які професії найпопулярніші та яку частку доходу вони витрачають на житло?

У межах дослідження сформовано топ-10 посад із найбільшою кількістю вакансій: водій, менеджер із продажу, кухар, бухгалтер, касир, комірник, продавець-консультант, бариста, менеджер по роботі з клієнтами та вантажник. Аналітики дослідили їхні середні заробітні плати у кожному обласному центрі України та визначили частку витрат на оренду однокімнатної квартири.

Тож, водій у Києві із заробітною платою у 45 000 грн сплачує 51% доходу за однокімнатну квартиру. У Харкові водій заробляє трохи менше — 37 500 грн, а частка оренди тут складає тільки 13%. У трьох інших великих містах водій у середньому має такий самий рівень доходу, але частка витрат на оренду вища: Одеса — 29%, Дніпро — 37%, Львів — 44%.

Менеджер із продажу у Києві отримує 40 000 грн, з яких 57% витрачає на оренду житла. У Харкові цей фахівець має можливість заробляти 35 000 грн, а оренда забиратиме лише 14% з цієї суми. В Одесі, Дніпрі та Львові менеджери з продажу отримують ті ж 35 000 грн, а на оренду однокімнатної квартири віддають 31%, 40% та 47% відповідно.

Які міста найкомфортніші за співвідношенням оренди до заробітної плати?

За усередненими даними п’ятірку найдоступніших міст формують обласні центри прифронтових регіонів:

Харків — 19%

Чернігів — 22%

Запоріжжя — 27%

Миколаїв — 27%

Суми — 36%.

Найбільшу частку від зарплати «з'їдає» оренда в Ужгороді — 92%. Мешканцю столиці в середньому потрібно віддавати 72% від місячного доходу на житло, у Львові — 64%, у Дніпрі — 54%, в Одесі — 42%.