Тайвань обігнав Велику Британію за обсягом фондового ринку

Загальна ринкова капіталізація тайванських акцій станом на середу, 15 квітня, досягла $4,14 трлн, перевищивши показник Великої Британії в $4,09 трлн, повідомляє Bloomberg. Таким чином Тайвань посів сьоме місце у світі за обсягом фондового ринку.

Багато в чому своїм зростанням фондовий ринок країни зобов'язаний буму інвестицій у штучний інтелект, який посилив попит на ШІ-чіпи. «Це суперцикл технологій та штучного інтелекту», — заявив Вільям Браттон, керівник досліджень ринку акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону в BNP Paribas.

Він зазначив, що у Великій Британії та більшій частині Європи практично немає компаній, які виграють від цього «суперциклу». Як повідомляє Financial Times, британський індекс FTSE 100 зріс на 6,1% з початку року, тоді як тайванський Taiex додав 26,5%.

За рахунок чого таке зростання

Як пише агентство, фондовий ринок Тайваню різко виріс за рахунок ШІ-компаній, що залежать від чіпів Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), на частку якої припадає близько 45% усієї капіталізації країни. TSMC, найбільший у світі виробник чіпів, звітувала про рекордний прибуток за перший квартал 2026 року.

Чистий прибуток компанії виріс на 58% у річному вираженні, досягнувши 572,5 млрд тайванських доларів ($18 млрд). Її виторг збільшився на 35% до 1,134 трлн тайванських доларів.