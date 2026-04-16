У січні — березні 2026 року до бюджету надійшло майже 160,7 млрд грн податку на доходи фізичних осіб. Це на 18,1 % більше, ніж за аналогічний період 2025 року (понад 136,1 млрд грн). Про це йдеться у повідомленні ДПС.
16 квітня 2026, 17:44
Бюджет отримав майже 160,7 млрд грн ПДФО: де сплатили найбільше
Де сплатилі найбільше
Традиційно найбільший обсяг надходжень забезпечує столиця — 38,3 млрд грн.
Серед регіонів значні показники демонструють:
- Дніпропетровська область — 15,8 млрд грн,
- Львівська область — 11 млрд грн,
- Київська область — 9,9 млрд грн.
Джерело: Мінфін
