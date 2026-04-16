Бюджет отримав майже 160,7 млрд грн ПДФО: де сплатили найбільше

У січні — березні 2026 року до бюджету надійшло майже 160,7 млрд грн податку на доходи фізичних осіб. Це на 18,1 % більше, ніж за аналогічний період 2025 року (понад 136,1 млрд грн). Про це йдеться у повідомленні ДПС.